اقتصاد

سعر الذهب في قطر اليوم الخميس

ذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في قطر اليوم الخميس 18 سبتمبر استقرارًا نسبيًا، مع تفاوت طفيف بين الأوزان المختلفة.

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في قطر 

عيار 24 سجل 429.25 ريال

عيار 22 سجل 359.75 ريال

عيار 21 سجل 373.50 ريال

عيار 18 سجل 322.00 ريال

عيار 14 سجل 229.00 ريال

عيار 12 سجل 196.25 ريال

الأونصة 12205.25 ريال

الجنيه الذهب 3005.00 ريال

الأونصة بالدولار 3356.38 دولار

مشغولات ذهبية

ارتفع الذهب لأربعة أسابيع متتالية ليسجل ارتفاع يقترب من 40% منذ بداية عام 2025، وذلك بعد تزايد الطلب على الذهب فى ظل التوقعات أن البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى طريقه إلى خفض أسعار الفائدة فى اجتماعه القادم.

