الأوقاف تفتتح 20 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله عز وجل
آخر الأوضاع داخل القطاع| نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب.. والوضع الصحي في غزة كارثي
إغلاق معبر الملك حسين بعد مقتل إسرائيليين اثنين على الحدود الأردنية
قرار من المحكمة بشأن التيك توكر الشهير بـ أوتاكا
أسامة ربيع : إنهاء إجراءات إنشاء مصنع إعادة تدوير مخلفات السفن
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟
نائب رئيس وزراء روسيا لـ صدى البلد : نقدر مشاركة مصر بمهرجان الشباب العالمي
وزير الخارجية القطري يثمن الموقف المصري الداعم لبلاده بعد هجوم الدوحة
استجابة للمواطنين..وزيرة التنمية المحلية تغير لجنة التصالح بحي شرق مدينة نصر
مصدر إسرائيلي: شاحنات المساعدات لغزة غير خاضعة للتفتيش بموجب اتفاق مع الأردن
رحيل مفاجئ.. الحريدية تبكي حزنًا لغرق سائق في ترعة بعد مهمة إنسانية
وزير الكهرباء يتابع مع نظيره السوداني تنفيذ خط الربط بين البلدين
اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟

محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 18-9-2025، داخل محلات الصاغة المصرية

الذهب يرتفع 

وصعد سعر جرام الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية بمقدار 75 جنيه على الأقل منذ الأحد الماضي.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

تذبذب الذهب

ومع بداية الأسبوع الجاري تعرض الذهب للتذبذب مقدار طفيفا ليصعد سعر الجرام خلال الأسابيع الماضية  مقدار اقترب من 280 جنيه في الجرام .

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5617 جنيه للبيع و 5640 جنيه للشراء

أسعار الذهب

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4915 جنيه للبيع و 4935 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

سجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو4212 جنيه للبيع و 4230 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 3276 جنيه للبيع و 3290 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 39.32 ألف جنيه للبيع و 39.48 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3666 دولار للبيع و 3667 دولار للشراء.

تراجع الذهب في البورصات العالمية

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% خلال تعاملات يوم الخميس 18 سبتمبر لتنخفض عن مستوى قياسي جديد وصلت إليه في التعاملات السابقة مع تحليل المستثمرين لتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول بعد قرار البنك بخفض معدلات الفائدة.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 3658.25 دولار للأونصة في الساعة 1911 بتوقيت غرينتش بعد تسجيلها أعلى مستوياتها التاريخية عند 3707.40 دولار يوم الثلاثاء. وارتفعت أسعار المعدن بنحو 6% خلال سبتمبر.

الذهب يستقر بعد بلوغ قمة قياسية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 3717.8 دولار عند التسوية.

وخفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة ربع نقطة مئوية، وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض مرتين جديدتين خلال ما تبقى من العام الحالي. وفي الوقت نفسه، قال رئيس لبنك إنه سيتم التعامل مع توقعات معدلات الفائدة بمبدأ "كل اجتماع على حدة".

من جانبه، علق المتعامل المستقل في المعادن، تاي وونغ، قائلاً: "يشير الاحتياطي الفدرالي إلى حالة من عدم اليقين مع وصف باول هذا الخفض بأنه 'إدارة مخاطر'، مما أثار بعض عمليات جني الأرباح المفهومة تماماً".

ويشكل هذا الخفض لمعدلات الفائدة الأميركية الأول من نوعه خلال العام الجاري بعد توقف مؤقت في تغيير السياسة النقدية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024 بعد خفض الفائدة ثلاث مرات خلال العام الماضي.

