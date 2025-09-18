قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة الأزهر تفتح باب تقليل الاغتراب للطلاب الجدد 23و24 سبتمبر
مصدر بالزمالك يكشف سبب تأجيل مفاوضات تجديد عقد حسام عبدالمجيد
تعاون غير مسبوق مع مصر.. ملك إسبانيا: 60 شركة بـ900 مليون دولار استثمارات مباشرة
اعترافات المتهمة بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري: بعتها بـ 180 ألف جنيه لـ تاجر دهب معرفة
الكشف عن شواهد أثرية تؤكد وجود ميناء قديم مغمور بالمياه في منطقة معبد تابوزيريس ماجنا بالإسكندرية|صور
شاهد.. حفريات أقدم منطقة أثرية بطور سيناء.. وأطفال يعبرون عليها
بعد العدوان على قطر.. قرارات عاجلة من مجلس الدفاع الخليجي المشترك
الخارجية الفلسطينية: نحذر من خطورة الدعوات الإسرائيلية التي تتعامل مع غزة كعقار
خلال ساعات.. مورينيو يوقع عقود تدريب بنفيكا
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. اعرف جميع الكليات والهندسة 89.54%
تنسيق الأزهر.. معهد إعداد فني التحاليل 86% والإعلام 71.38% والتجارة 76.15%
استدرجها بحجة الزواج .. المؤبد للمتهم بالتعدى على طفلة قاصر بالقليوبية
برلمان

إعفاء من ضريبة الأرباح 3 سنوات..مزايا لعربات الطعام المتنقلة بالقانون

معتز الخصوصي

منح قانون وحدات الطعام المتنقلة الفرصة للشباب لاختيار المشروع الذي يقوم به تشجيعا من الدولة ، هذا بالإضافة إلى منح الحكومة تسهيلات كثيرة للشباب لإقامة عربات الطعام المتنقلة.

ومنح قانون وحدات الطعام المتنقلة المزيد من التسهيلات للشباب لإقامة مشروعاتهم.

الإعفاءات

ومنح قانون وحدات الطعام المتنقلة مزايا كبيرة لأصحابها:
1- أعفى القانون، الوحدات المرخص لها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص.

2- لا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأي سبب.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.

وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.

صدق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.

وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.

ونفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.

ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.

قانون وحدات الطعام المتنقلة الحكومة عربات الطعام المتنقلة التسهيلات الضريبة

جانب من المضبوطات
ميلانيا ترامب
اورمان الشرقية
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
