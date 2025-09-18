قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

نائب يتساءل : هل استعدت الحكومة لتطبيق التأمين الصحي الشامل بالمنيا ؟

ماجدة بدوى

تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا وأستاذ القانون الجنائي بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان وأحمد كجوك وزير المالية حول إعلان الحكومة بأن محافظة المنيا ستكون في طليعة محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

وتابع: غير أن الواقع داخل المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية على مستوى المحافظة يكشف عن العديد من الأزمات المزمنة التي لم تجد حلولًا حتى الآن، وعلى رأسها  نقص الأطباء وهيئة التمريض في كثير من المستشفيات ، و تهالك البنية التحتية والأجهزة الطبية وعدم توافر صيانة دورية ، و ضعف التمويل الموجه لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية ، و تكدس المرضى وغياب العدالة في توزيع الخدمات الطبية ، وضعف الرقابة الإدارية والمالية على بعض المؤسسات الطبية.

وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : كيف استعدت الحكومة فعليًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا في ظل هذه التحديات؟ وهل وضعت الحكومة خطة واضحة لحل المشكلات المتراكمة داخل المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية قبل بدء التطبيق؟ وما هي آليات الحكومة لضمان مشاركة المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة داخل المنظومة؟ وكيف سيتم توفير الكوادر البشرية اللازمة لسد العجز في الأطباء والتمريض؟

وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : لا أدرى كيف سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمنيا وهناك العديد من المستشفيات العامة المركزية لم يتم استكمالها بعد ومنها على سبيل المثال لا الحصر مستشفيات بنى مزار ومغاغة والعدوة وابو قرقاص ومطاي.

مؤكداً أن هذه المستشفيات مثل مستشفى بنى مزار يتم العمل بها منذ 5 سنوات ولم تستكمل بعد ولانعرف أسباب التأخير ولا نعرف مواعيد الانتهاء من استكمال هذه المستشفيات وهل هناك خطة زمنية لتأهيل البنية التحتية وتحديث الأجهزة الطبية قبل الإعلان عن بدء المنظومة؟ وما هى الإجراءات التي تضمن عدم انتقال معاناة المرضى من المنظومة الحكومية الحالية إلى المنظومة الجديدة ؟ وكيف يمكن الاستفادة من المؤسسات والمستشفيات التابعة للقطاع الخاص للمشاركة فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمنيا ؟ 

وطالب الحكومة بوضع السياسات والخطط وتدبير الموارد المالية اللازمة وتحديث وتطوير الوحدات الصحية القروية على مستوى محافظة المنيا حتى تنجح تجربة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا.

