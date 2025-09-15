سؤال برلماني: كيف تستثمر الحكومة جائزة الأغا خان في إنعاش السياحة بالصعيد؟

تقدم اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب وأمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة قنا والمنسق العام لاتحاد القبائل والعائلات المصرية بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر وأسوان بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى السياحة والآثار والدكتور أحمد هنو الثقافة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بشأن استراتيجية الحكومة لاستثمار فوز مصر بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة لعام 2025 عن مشروع إعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية.

وقال إن مثّل هذا الإنجاز يعتبر حدثًا فارقًا يعيد مصر إلى صدارة المشهد العالمي في مجال الحفاظ على التراث الثقافي والمعماري، بعد غياب استمر لأكثر من عقدين. فهذا الفوز لم يكن تكريمًا لمشروع معماري وحسب، بل شهادة دولية على التزام مصر بالحفاظ على تراثها الغني ودمجه في حاضرها العمراني المعاصر.

وتساءل "الشعينى"، قائلاً: ما هي خطة الحكومة للترويج لمدينة إسنا كوجهة سياحية عالمية مستدامة، خاصة بعد هذا الفوز؟ وكيف ستعمل الوزارات المعنية على استثمار هذا الإنجاز في تنشيط السياحة الثقافية والتراثية في صعيد مصر بصفة عام وفى محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر وأسوان بصفة خاصة ؟ وما هي الإجراءات المقترحة لربط إسنا بخريطة المقاصد السياحية الكبرى في الأقصر وأسوان، وتوفير حملات دعائية دولية تليق بهذا الحدث؟

كما تساءل اللواء هشام الشعينى قائلاً: كيف ستُشرك الحكومة المجتمع المحلي في هذا المشروع لضمان استدامة النتائج، وزيادة فرص العمل، وتحسين جودة الحياة؟ ما هي الخطوات القادمة لتعميم تجربة إسنا على مدن تاريخية أخرى في مصر، بحيث يتحول هذا النجاح إلى بداية حقبة جديدة من الريادة المصرية في مجال الحفاظ على التراث والتنمية السياحية المستدامة ؟

وأكد ضرورة استغلال مثل هذه الاحداث أفضل استغلال للترويج للسياحة المصرية عالمياً حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية ، خاصة أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتكون واحدة من أهم الدول الواعدة سياحياً على مستوى العالم كله.