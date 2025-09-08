قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عملية فدائية داخل القدس المحتلة تسقط 16 مصابا إسرائيليا
وزير التعليم يعلن نجاح البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية ويشكر اليونيسيف
بسبب الليزر.. شكوى إثيوبية بعد الهزيمة أمام مصر في تصفيات المونديال
بعد جدل التهديد للتنازل.. بعد قليل الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات الواحات
إعلام إسرائيلي: حال تنفيذ المقترح الأمريكي لن تبقى القوات الإسرائيلية بمواقعها في غزة
900 مليار جنيه لمراسي البحر الأحمر| وشراكة تعيد رسم مستقبل السياحة في مصر
تصريحات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسباني ضد الاحتلال.. قرار بوقف تصدير السلاح
التعليم تبدأ احتفالية البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالسلام الوطني
مصر تتعاون مع ألمانيا لتجهيز 6 مراكز لتجميع ومواءمة الأطراف الصناعية
وكيله لـ «صدى البلد»: رامون دياز تلقى اتصالات لتدريب الأهلي.. وهذا قراره
الجزائر تتحدى غينيا لملامسة حلم التأهل لكأس العالم 2026
وصول 3 أوناش رصيف و6 أوناش ساحة من الصين لاستكمال تجهيز محطة "هاتشيسون"
برلمان

سؤال برلمانى حول ارتفاع أسعار الدواجن رغم انخفاض مستلزمات الإنتاج

الدواجن
الدواجن
فريدة محمد

تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية حول مواجهة ارتفاع أسعار الدواجن والبيض وضبط الأسواق ، مشيراً إلى أن شعبة الدواجن بالغرف التجارية أعلنت عن انخفاض ملحوظ في أسعار الكتكوت والأعلاف مؤخرًا، ورغم ذلك ما زالت أسعار الدواجن والبيض عند مستويات مرتفعة، وهو ما يثير علامات استفهام واسعة حول غياب الرقابة الفعالة على الأسواق وآليات ضبط الأسعار.

وأكد النائب أشرف أمين في بيان له أنه ظل الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء واعتماد ملايين الأسر المصرية على اللحوم البيضاء كبديل أساسي، فإن استمرار هذا الوضع يضع أعباء جسيمة على المواطن البسيط، ويفتح الباب أمام ممارسات احتكارية من بعض التجار والوسطاء متسائلاً : ما هي الإجراءات الحكومية لضمان انعكاس انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج (الأعلاف والكتاكيت) على أسعار الدواجن والبيض للمستهلك النهائي؟ وما هو الدور الرقابي للمحافظين وأجهزة المحليات في متابعة أسعار اللحوم والدواجن والبيض بالأسواق، وما آليات المحاسبة في حالة التقصير؟

كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : ما هي الجهود التي يقوم بها جهاز حماية المستهلك في مواجهة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار غير المبررة؟ وهل هناك خطط لزيادة الحملات الرقابية والتواجد الميداني في الأسواق؟ وهل تعتزم الحكومة التدخل بآليات للتسعير العادل أو وضع ضوابط أكثر صرامة لحماية المواطنين من تقلبات الأسعار وجشع بعض التجار ؟ مطالباً من الحكومة بصفة عامة والمحافظين بصفة خاصة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير للرقابة على الأسواق والأسعار بما يضمن عدم رفع الأسعار بدون أي مبرر.

رئيس مجلس الوزراء سؤال الدواجن البيض الأسواق

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

قضية طالب التمريض المصاب بالإيدز

بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

عمرو أديب

تعليق مثير من عمرو أديب على بحيرة غامضة بصحراء المنيا

القداس الإلهي

الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء بالحواصلية

استخدام الثلاجة

قلل فاتورة الكهرباء واستخدم الثلاجة ومبرد المياه بهذه الطريقة

القس فيلوباتير نصر

«الاستعداد للأبدية» في عظة الأحد على قناة ON للقس فيلوباتير نصر

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 سبتمبر حسب موقعك

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

حذفت كل صورها .. أسما شريف منير بالحجاب تثير السوشيال ميديا | تفاصيل

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

