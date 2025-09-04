قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
مصر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتؤكدان وحدة الصف العربي لدعم فلسطين
مصر وتونس تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي وتطالبان بوقف العدوان على غزة
نشاط دبلوماسي مكثف لوزير الخارجية على هامش الدورة 164 للجامعة العربية.. توافق عربي ودعم للقضايا الإقليمية | صور
نضال الشافعي: مازلت أشاهد زوجتي في كل مكان .. ونجوت بمعجزة بعد انفجار القولون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال برلماني لمواجهة ظاهرة غسل الأموال عبر وسائل التواصل الاجتماعي

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمواجهة انتشار ظاهرة غسل الأموال عبر منصات التواصل الاجتماعي باستخدام حسابات مجهولة أو واجهات تجارية وهمية، في أنشطة تبدو في ظاهرها عادية مثل التجارة الإلكترونية أو التسويق الرقمي أو تحويلات العملات الافتراضية، لكنها في حقيقتها تستغل لتمرير أموال مشبوهة أو غير مشروعة داخل وخارج البلاد.

وقال طنطاوى: “الآونة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في استخدام منصات التواصل الاجتماعي كوسيط لغسل الأموال، سواء من خلال إعلانات لمنتجات غير موجودة أصلاً بهدف تدوير الأموال ومتاجر إلكترونية وهمية تقوم بتحويلات مالية مشبوهة وتزايد أنشطة العملات الافتراضية (Cryptocurrency) دون ضوابط واضحة واستغلال تطبيقات الدفع الإلكتروني للتحايل على الرقابة البنكية”. 

ووجه التحية لوزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ولجميع القيادات والضباط والعاملين بوزارة الداخلية على جهودهم الجبارة والناجحة فى ضبط مرتكبى مثل هذه الجرائم الخطيرة.

وتساءل النائب: “ما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة وأجهزة الرقابة المالية لمتابعة حركة الأموال عبر التجارة الإلكترونية وحسابات الدفع المرتبطة بالسوشيال ميديا؟ وما هى آليات التنسيق بين البنك المركزي، وحدة مكافحة غسل الأموال، والجهات الأمنية لرصد وتتبع الحسابات المجهولة أو الأنشطة غير الطبيعية؟ وكيف يتم التعامل مع العصابات المنظمة التي تستغل جروبات فيسبوك، تيك توك، أو إنستجرام لتصريف الأموال غير المشروعة تحت ستار التجارة أو الإعلانات؟ وهل هناك خطة لتشديد الرقابة على شركات الدفع الإلكتروني والمحافظ الذكية، خاصة تلك المرتبطة بأفراد أو كيانات غير مرخصة؟ وأين دور وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات في متابعة هذه الظاهرة، وهل هناك إطار تشريعي جديد لسد الثغرات القانونية؟ وهل تم رصد أي ارتباط بين غسل الأموال على السوشيال ميديا وتمويل أنشطة غير مشروعة مثل تجارة المخدرات أو الإرهاب أو الاتجار بالبشر؟”.

وطالب النائب خالد طنطاوى الحكومة بإعلان خطة واضحة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وتقديم بيانات وإحصائيات حول حجم الأموال المشبوهة التي تم رصدها عبر منصات التواصل.

واقترح إدخال تعديلات تشريعية عاجلة تغلق ثغرات القانون الحالي فيما يخص التجارة الإلكترونية والدفع الرقمي.

سؤال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى الدكتور مصطفى مدبولي ظاهرة غسل الأموال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

ترشيحاتنا

صورة من مران الأهلي

الأهلي يستأنف تدريباته في ظل غياب الدوليين بقيادة عماد النحاس

الفرنسي كريستوفر نكونكو

نكونكو يكشف سر اختياره ميلان ويستعيد تجربته الصعبة مع تشيلسي

حمزة علاء

أزمة إدارية تهدد مشاركة حمزة علاء مع بورتيمونينسي البرتغالي

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد