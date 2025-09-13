سؤال برلماني بشأن زيادة أسعار شحن السيارات الكهربائيّة ومطالب بتقديم تسهيلات

وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤال إلى الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بشأن قرار زيادة أسعار شحن السيارات الكهربائيّة.



وقال: قبل أيام أي فوجئنا بقرار الإعلان عن رفع أسعار شحن السيارات الكهربائيّة، وهو ما أصاب ملاك هذه السيارات بصدمة كبيرة، لاسيما وأن نسبة الزيادة مبالغ.



وأشار عصام، إلى أن هذا القرار يأتي في توقيت غريب، ففي ظل سعي الدولة نحو التوسع في زيادة استخدام السيارات الكهربائيّة، يتم رفع أسعار الشحن، مما يجعل المواطنين تحجم عن اقتناء هذا النوع من السيارات.



وتابع النائب: بدلا من أن تقوم الحكومة بتشجيع المواطنين من خلال تقديم حوافز لامتلاك السيارات الكهربائية، يتم إقرار الزيادة في أسعار الشحن، وهو ما يتسبب في حالة قلق وأحجام.



وطالب الحكومة بأن تقدم تسهيلات للمواطنين لاقتناء السيارات الكهربائيّة، لما لها من دور واضح في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث عن طريق تقليل الانبعاثات.



وتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة، متابعا: ولماذا تتراخى الحكومة في توفير محطات شحن للسيارات الكهربائيّة للتسهيل على المواطنين؟