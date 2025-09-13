قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء بالتعاون مع إيطاليا
خبراء عرب: القرار الأممي بشأن حل الدولتين خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية
فرص عمل بمهنة التمريض بالإمارات برواتب تصل إلى 7000 درهم.. رابط التقديم
تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ
روسيا تسيطر على السماء.. إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في ضربات متتالية
وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو
مصر تعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد
بعد قصف الدوحة.. اجتماع على العشاء بين ترامب ورئيس الوزراء القطري
المجلس العسكري في ميانمار يلقي قنابل على الأطفال ويقتل 19
توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟
حزمة اتفاقات نووية ورقمية وتجارية تتصدر أجندة ترامب خلال زيارة لندن
حبس حرامي توك توك في بولاق الدكرور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

سؤال برلماني بشأن زيادة أسعار شحن السيارات الكهربائيّة ومطالب بتقديم تسهيلات

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤال إلى الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بشأن قرار زيادة أسعار شحن السيارات الكهربائيّة.

وقال: قبل أيام أي فوجئنا بقرار الإعلان عن رفع أسعار شحن السيارات الكهربائيّة، وهو ما أصاب ملاك هذه السيارات بصدمة كبيرة، لاسيما وأن نسبة الزيادة مبالغ.

وأشار عصام، إلى أن هذا القرار يأتي في توقيت غريب، ففي ظل سعي الدولة نحو التوسع في زيادة استخدام السيارات الكهربائيّة، يتم رفع أسعار الشحن، مما يجعل المواطنين تحجم عن اقتناء هذا النوع من السيارات.

وتابع النائب: بدلا من أن تقوم الحكومة بتشجيع المواطنين من خلال تقديم حوافز لامتلاك السيارات الكهربائية، يتم إقرار الزيادة في أسعار الشحن، وهو ما يتسبب في حالة قلق وأحجام.

وطالب الحكومة بأن تقدم تسهيلات للمواطنين لاقتناء السيارات الكهربائيّة، لما لها من دور واضح في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث عن طريق تقليل الانبعاثات.

وتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة، متابعا: ولماذا تتراخى الحكومة في توفير محطات شحن للسيارات الكهربائيّة للتسهيل على المواطنين؟

