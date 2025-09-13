قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

سؤال برلماني للنائب محمد زين الدين بسبب زيادة أسعار توصيل الغاز الطبيعي في إدكو

فريد محمد

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، سؤالا برلمانيا إلى الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن معاناة المواطنين في توصيل الغاز الطبيعي بسبب اشتراطات بعض الشركات.

وأوضح النائب في بيان له أنه من بين اشتراطات توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل الانتهاء من بعض المشروعات مثل توصيل الصرف الصحي، وفي بعض المناطق في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، تم بالفعل الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي.

وأشار زين الدين، إلى أن الإشكالية تتمثل في أن الشركات تعهدت بتوصيل الغاز الطبيعي بأسعار محددة تقارب ال5 آلاف جنيه، في المناطق التي انتهى فيها توصيل الصرف الصحي.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه بعد فترة من توصيل الصرف الصحي في مناطق أخرى من إدكو فوجئ المواطنين بقرار الشركات بزيادة رسوم توصيل الغاز الطبيعي.

وقال محمد زين الدين: هذا الأمر يشير إلى الكيل بمكيالين في تحديد الرسوم الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي، وهو الأمر الذي يفوق قدرات العديد من المواطنين.

وطالب النائب، وزارة البترول بصدور قرار لشركات الغاز الالتزام بالسعر المحدد سابقا لتوصيل الغاز الطبيعي للأهالي في كل مناطق إدكو بمحافظة البحيرة.

