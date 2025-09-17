قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة القاهرة تحتفي بيوم الوفاء.. تكريم الراحلين والمتقاعدين والمتميزين
خلال ساعات.. موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلة الثالثة
لم تحسم .. إلهام شاهين تكشف حقيقة مشاركتها فى ماراثون رمضان 2026| خاص
تنوية هام من الإسكان الاجتماعي للراغبين في حجز وحدة سكنية
منتخب إسبانيا يدرس الانسحاب من كأس العالم 2026 بسبب إسرائيل
حسام الغمري: الإخوان صرفوا أموالا كثيرة لتشويه موقف الدولة المصرية تجاه فلسطين
حسام الغمري: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة عورت الإخوان جامد
محمد شردي للإخوان: أنا سياسي من 40 سنة هتعملوا معايا إيه.. كلكوا مكشوفين
هل يُطبق نظام البكالوريا في الثانوية الأزهرية؟.. جامعة الأزهر ترد
إسرائيل تهاجم الاتحاد الأوروبي على خلفية مقترحات بفرض عقوبات بسبب حرب غزة
في اتصال هاتفي.. وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيريه المصري والسعودي آخر التطورات في غزة
بالأسماء .. مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في انقلاب ملاكي بصحراوي المنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحكومة تعلن تسهيلات جديدة لحاملي التأشيرة الخماسية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

وافقت الحكومة اليوم الأربعاء، على تمديد مدة الإقامة لحاملي التأشيرة الخماسية إلى 180 يوما.

وأعلن مجلس الوزراء في بيان الأربعاء، أن المجلس وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على السماح لحاملي التأشيرة الخماسية بالإقامة في البلاد لمدة 180 يوما في المرة الواحدة مع إمكانية التقدم بطلبات فور وصولهم إلى البلاد للحصول على كارت إقامة للسياحة.

وأوضح البيان أن صلاحية الإقامة ستكون 180 يوما بدلا من 90 يوما، كما أن الإقامة ستكون سارية المفعول حتى في حالة مغادرة حامل التأشيرة للبلاد والعودة إليها.

وتتيح هذه التسهيلات الجديدة لحاملي التأشيرة الخماسية، التعامل مع مختلف مؤسسات الدولة خلال فترة صلاحية الإقامة 180 يوما.

وقبل أيام، وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة تسوية أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي، وذلك مع مع اقتراب انتهاء المهلة الحالية لتقنين وتوفيق الأوضاع في 18 سبتمبر 2025.

وتشير بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، إلى أن أعداد المقيمين الأجانب في مصر يتجاوز 9 ملايين، غالبيتهم من دول عربية.

وأصدر مجلس الوزراء قرارا في عام 2023 على أن يلتزم الأجانب المتقدمون بطلبات للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة لأغراض السياحة، أو غير السياحة، بتقديم إيصال يفيد تحويلهم رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقات الإقامة بالدولار، أو ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصري، من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

الحكومة الإقامة مدة الإقامة التأشيرة التأشيرة الخماسية مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

ترشيحاتنا

مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي

انطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي غداً الخميس

فيلم جعفر بناهي

يعرض في الجونة.. فيلم جعفر پناهی «It Was Just an Accident» يمثل فرنسا في الأوسكار

سعد لمجرد

سعد لمجرد: شرف لى الغناء باللهجة المصرية و"شبه دماغي" أغنية كلها فرح

بالصور

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

بتكلفة 80 مليون جنيه...محافظ الشرقية يفتتح عدداً من مدارس مدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مع بداية الدراسة احترس.. علامات شبيهة بالبرد تكشف عن أمراض خطيرة

نزلات البرد عند الاطفال
نزلات البرد عند الاطفال
نزلات البرد عند الاطفال

حملة لرفع الإشغالات والتعديات عن شوارع الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث اغانيه "تصدق ولا متصدقش"

المتهم

الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

المزيد