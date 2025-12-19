أستاذ أمراض نفسية: نموذج المرأة المعيلة منتشر في المجتمع المصري

قال الدكتور مهاب مجاهد، أستاذ الأمراض النفسية، وعضو مجلس الشيوخ، إن نموذج المرأة المعيلة منتشر في طبقات كثيرة من المجتمع المصري.

وأضاف مجاهد، في برنامج "وقل رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، أن الابن الذي يرى الأب عنده استسهال في أن الأم تصرف على البيت لن تكون لديه فكرة عن مفهوم القوامة.

وأشار إلى أن البنت التي ترى أمها تتطاول على والدها وتهينه وتتحدث عنه بشكل سيئ، ستنشأ على هذه الصفة السيئة، وستمارس ما فعلته أمها مع زوجها في المستقبل.

وأكد أن سوء السلوك نابع بشكل مباشر في تشوه شكل الأسرة، منوها إلى أن هناك تشوها آخر وهو تشوه التفرقة بين الجنسين.