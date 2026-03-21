التعليم العالي: الجامعات التكنولوجية ركيزة التحول للاقتصاد المعرفي والصناعي

استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، حول أداء الجامعات التكنولوجية خلال الفترة الماضية.

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية مسار التعليم التكنولوجي باعتباره من المسارات التعليمية الهامة لتزويد سوق العمل بالكوادر التكنولوجية المُدربة، ولتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الجامعات التكنولوجية تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي، حيث تسهم في إعداد كوادر تكنولوجية مؤهلة تمتلك مهارات تطبيقية متقدمة تلبي احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أنها تعمل على ربط الدراسة النظرية بالتدريب العملي داخل المصانع والشركات، بما يعزز من جاهزية الخريجين ويقلل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجامعات التكنولوجية تلعب دورًا مهمًا في دعم خطط الدولة نحو التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والصناعة، من خلال التركيز على التخصصات الحديثة والتقنيات المتطورة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب، وتسهم كذلك في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة الخدمات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.