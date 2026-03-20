إلهام أبو الفتح
أخبار البلد

وزير التعليم العالي: الجامعات التكنولوجية ركيزة أساسية لتأهيل كوادر مؤهلة لسوق العمل

نهلة الشربيني

استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، حول أداء الجامعات التكنولوجية خلال الفترة الماضية.

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية مسار التعليم التكنولوجي باعتباره من المسارات التعليمية الهامة لتزويد سوق العمل بالكوادر التكنولوجية المُدربة، ولتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح الوزير أن الجامعات التكنولوجية تعتمد بشكل أساسي على تطبيق واستغلال التكنولوجيا في خدمة المجتمع، وتعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات والجدارات التكنولوجية في التخصصات المختلفة، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم العديد من البرامج الدراسية الحديثة التي تُلبي احتياجات الصناعة والمجتمع.

وأوضح الوزير أن عدد الجامعات التكنولوجية بلغ حاليًا 14 جامعة، وهي: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة سمنود التكنولوجية بقويسنا، جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، جامعة برج العرب التكنولوجية، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، جامعة حلوان التكنولوجية، جامعة الفيوم التكنولوجية، جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية)، بالإضافة إلى (جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، وجامعة السويدي التكنولوجية).

واستعرض الوزير أبرز التخصصات العلمية التي تُقدمها الجامعات التكنولوجية والتي بلغ عددها 29 تخصصًا وهي: (تكنولوجيا التصنيع الغذائي، تكنولوجيا الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، تكنولوجيا شبكات النقل والتوزيع، تكنولوجيا الصناعات الخشبية، تكنولوجيا الميكاترونيكس، تكنولوجيا الأوتوترونكس، تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الإسطمبات، الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا التكييف والتبريد، تكنولوجيا السكك الحديدية، تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، تكنولوجيا البترول، تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، برنامج التحكم في العمليات الصناعية، برنامج تكنولوجيا الكهرباء، تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية، تكنولوجيا صيانة وتشغيل السفن، تكنولوجيا المعلومات، برنامج الذكاء الاصطناعي، برنامج الأمن السيبراني، برنامج علم البيانات، تكنولوجيا الخدمات الفندقية، تكنولوجيا خدمات الأغذية والمشروبات، تكنولوجيا السياحة والسفر، تكنولوجيا تركيبات الأسنان، تكنولوجيا الرعاية الصحية، تكنولوجيا المعلوماتية الصحية، تكنولوجيا الصناعات الدوائية، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية)، مشيرًا إلى أن إجمالي البرامج التي تقدمها الجامعات التكنولوجية بلغ 68 برنامجًا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن تصميم البرامج الدراسية بالكليات التكنولوجية يتم بناءً على دراسات دقيقة لرصد احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن الجامعات التكنولوجية مزودة بمعامل وورش حديثة تعتمد على أحدث النظم العالمية، بما يوفر تجربة تعليمية متكاملة قائمة على التدريب العملي والتطبيقي من خلال الشراكات التعليمية والتدريبية مع المؤسسات الإنتاجية.

وأشار أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي إلى الزيادة الملحوظة في أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات التكنولوجية، وهو ما يعكس زيادة توجه المجتمع نحو التعليم التكنولوجي، وزيادة ثقة الطلاب وأولياء الأمور في هذا المسار التعليمي الواعد، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الشراكات الدولية بين الجامعات التكنولوجية المصرية ونظيراتها الدولية والمؤسسات الأكاديمية العريقة، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.


وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الجامعات التكنولوجية تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي، حيث تسهم في إعداد كوادر تكنولوجية مؤهلة تمتلك مهارات تطبيقية متقدمة تلبي احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أنها تعمل على ربط الدراسة النظرية بالتدريب العملي داخل المصانع والشركات، بما يعزز من جاهزية الخريجين ويقلل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجامعات التكنولوجية تلعب دورًا مهمًا في دعم خطط الدولة نحو التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والصناعة، من خلال التركيز على التخصصات الحديثة والتقنيات المتطورة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب، وتسهم كذلك في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة الخدمات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

