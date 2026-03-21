فيراري توقف تسليم سياراتها في الشرق الأوسط بسبب توترات الحرب

أعلنت فيراري Ferrari تعليق عمليات تسليم سياراتها في منطقة الشرق الأوسط بشكل مؤقت، في خطوة احترازية تعكس تأثير الأوضاع الجيوسياسية المتصاعدة على قطاع السيارات الفاخرة.

وأوضحت الشركة الإيطالية، في بيان رسمي، أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب تقييم التأثيرات المحتملة على عملياتها وسلاسل الإمداد الخاصة بها، وأكدت أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على سلامة العمليات اللوجستية وضمان استمرارية الأعمال بأقل قدر من المخاطر.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، أشارت فيراري إلى أنها أوقفت معظم عمليات التسليم في الوقت الحالي، مع استمرار عدد محدود من الشحنات عبر النقل الجوي، كحل مؤقت لتلبية بعض الطلبات العاجلة، خاصة للعملاء الذين تم الانتهاء من تجهيز سياراتهم بالفعل.

ويعكس هذا القرار حجم التحديات التي تواجهها شركات السيارات العالمية في ظل التوترات الإقليمية، حيث تعتمد العلامات الفاخرة بشكل كبير على شبكات لوجستية دقيقة لنقل سياراتها إلى العملاء في مختلف الأسواق، ويعد الشرق الأوسط من الأسواق المهمة لفيراري، نظرا للطلب المرتفع على السيارات الرياضية عالية الأداء.

كما يسلط هذا التطور الضوء على مدى حساسية قطاع السيارات الفاخرة للمتغيرات السياسية، إذ لا تقتصر التأثيرات على الإنتاج فقط، بل تمتد إلى عمليات الشحن والتسليم وخدمة العملاء.

ومن المتوقع أن تعيد فيراري تقييم موقفها بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لاستئناف عمليات التسليم بشكل كامل فور استقرار الأوضاع، بما يضمن تلبية الطلب دون التأثير على جودة الخدمة التي تشتهر بها العلامة الإيطالية.