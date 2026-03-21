الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

فيراري توقف تسليم سياراتها في الشرق الأوسط بسبب توترات الحرب

فيراري
فيراري
كريم عاطف

أعلنت فيراري Ferrari تعليق عمليات تسليم سياراتها في منطقة الشرق الأوسط بشكل مؤقت، في خطوة احترازية تعكس تأثير الأوضاع الجيوسياسية المتصاعدة على قطاع السيارات الفاخرة.

سيارة فيراري 849 تيستاروسا الجديدة

وأوضحت الشركة الإيطالية، في بيان رسمي، أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب تقييم التأثيرات المحتملة على عملياتها وسلاسل الإمداد الخاصة بها، وأكدت أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على سلامة العمليات اللوجستية وضمان استمرارية الأعمال بأقل قدر من المخاطر.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، أشارت فيراري إلى أنها أوقفت معظم عمليات التسليم في الوقت الحالي، مع استمرار عدد محدود من الشحنات عبر النقل الجوي، كحل مؤقت لتلبية بعض الطلبات العاجلة، خاصة للعملاء الذين تم الانتهاء من تجهيز سياراتهم بالفعل.

سيارة فيراري دايتونا SP3 النادرة

ويعكس هذا القرار حجم التحديات التي تواجهها شركات السيارات العالمية في ظل التوترات الإقليمية، حيث تعتمد العلامات الفاخرة بشكل كبير على شبكات لوجستية دقيقة لنقل سياراتها إلى العملاء في مختلف الأسواق، ويعد الشرق الأوسط من الأسواق المهمة لفيراري، نظرا للطلب المرتفع على السيارات الرياضية عالية الأداء.

فيراري 296 سبيشيالي

كما يسلط هذا التطور الضوء على مدى حساسية قطاع السيارات الفاخرة للمتغيرات السياسية، إذ لا تقتصر التأثيرات على الإنتاج فقط، بل تمتد إلى عمليات الشحن والتسليم وخدمة العملاء.

فيراري بورتوفينو 2024

ومن المتوقع أن تعيد فيراري تقييم موقفها بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لاستئناف عمليات التسليم بشكل كامل فور استقرار الأوضاع، بما يضمن تلبية الطلب دون التأثير على جودة الخدمة التي تشتهر بها العلامة الإيطالية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران والإمارات

غادروا فورا .. إيران تصدر تحذيرا عاجلا لسكان رأس الخيمة في الإمارات

ياسمين الخطيب

أسرة محترمة وأصحاب ابني.. ياسمين الخطيب تدافع عن الذين رموا مياه على المصلين فى النزهة

تحليق تاريخي

تحليق تاريخي.. بريطانيا تكشف عن أكبر عملية جوية منذ 15 عاما فوق 4 دول عربية

صورة أرشيفية

التعليم تنفي تغيير نظام وجداول امتحانات شهر مارس لـ4 و5 و6 ابتدائي

الجيش الأمريكي

ساعة الصفر تقترب.. الجيش الأمريكي يستعد لغزو بري محتمل لإيران

الأهلي

بجانب عقوبة الـ كاف.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في أبطال أفريقيا

حريق

أسطوانة غاز هيليوم .. قرار عاجل بشأن انفجار في مول تجاري بدمياط

السينمات

إزالة بوسترات فيلم سفاح التجمع من السينمات

ترشيحاتنا

أحمد رضا رادان

مصادر إسرائيلية تزعم مقتـ.ل قائد الشرطة الإيرانية

أرشيفي

سماع دوي انفجارين شرقي العاصمة الإيرانية طهران

ترامب

ترامب : الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان "أشياء متشابهة إلى حد كبير"

بالصور

بعد الفسيخ والرنجة.. أكلات تساعد على تنظيف الجسم وترجعك إلى طبيعتك

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

فيراري توقف تسليم سياراتها في الشرق الأوسط بسبب توترات الحرب

فيراري
فيراري
فيراري

لو أكلت رنجة وفسيخ.. وصفات تريح المعدة في ثاني يوم العيد

وصفات تريح المعدة بعد تناول الرنجة والفسيخ
وصفات تريح المعدة بعد تناول الرنجة والفسيخ
وصفات تريح المعدة بعد تناول الرنجة والفسيخ

تحفة ميكانيكية نادرة.. بوجاتي تكشف عن فيرون FKP Hommage بقوة خارقة

فيرون FKP Hommage
فيرون FKP Hommage
فيرون FKP Hommage

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد