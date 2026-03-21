السفير عاطف سالم: 900 ألف مهاجر غادروا إسرائيل وتحديات الاندماج مستمرة

قال السفير عاطف سالم سيد الأهل، السفير المصري الأسبق لدى إسرائيل، إن إجمالي عدد المهاجرين الذين غادروا إسرائيل منذ عام 1948 وحتى الآن يقترب من 900 ألف شخص، مشيرًا إلى أن المجتمع الإسرائيلي شهد على مدار تاريخه حركة مستمرة من الدخول والخروج، حيث كان هناك دائمًا من يغادر وفي المقابل آخرون يهاجرون إلى داخل الدولة.

وأوضح خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المهاجرين الجدد كانوا غالبًا يواجهون صعوبات في الاندماج، إذ كانت أمامهم ثلاثة مسارات رئيسية: العمل في وظائف بسيطة، أو الالتحاق بالجيش الإسرائيلي الذي يُعد بمثابة "بوتقة صهر" تجمع مختلف فئات المجتمع، أو الالتحاق بالمدارس الدينية.

وأضاف أن بعض هؤلاء اختاروا الدراسة الدينية والانضمام إلى التيار الحريدي، وهو ما كان يعني في كثير من الأحيان عدم الالتحاق بالخدمة العسكرية، الأمر الذي يثير جدلًا داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن مساهمة هذه الفئة في أعباء الدولة.

وأشار إلى أن نسبة الحريديم تُقدَّر بنحو 20% من السكان، إلى جانب نحو 12% من المواطنين العرب داخل إسرائيل، وهو ما يعني أن نحو 32% من المجتمع الإسرائيلي يواجه تحديات اجتماعية واقتصادية مختلفة.