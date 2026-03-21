إيران مقابل أوكرانيا .. روسيا تقدم عرضا هاما إلى أمريكا
روح قتالية.. رسالة خاصة من فرج عامر للاعبي الأهلي قبل مباراة الترجي
عمل في أيام عيد الفطر يغفر لك كل ذنوبك.. يفعله كثيرون دون معرفة فضله
مواعيد مباريات اليوم السبت21-3-2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت21 مارس 2026
السفير عاطف سالم: 900 ألف مهاجر غادروا إسرائيل وتحديات الاندماج مستمرة
بعد الفسيخ والرنجة.. أكلات تساعد على تنظيف الجسم وترجعك إلى طبيعتك
مطار القاهرة يشارك الركاب والعاملين فرحة عيد الفطر المبارك.. صور
فيراري توقف تسليم سياراتها في الشرق الأوسط بسبب توترات الحرب
الكويت .. الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية
السعودية.. اعتراض وتدمير 5 مسيّرات في المنطقة الشرقية
قبل موقعة الترجي.. اجتماع حاسم بين عبد الحفيظ ووليد صلاح في الأهلي
السفير عاطف سالم
هاني حسين

قال السفير عاطف سالم سيد الأهل، السفير المصري الأسبق لدى إسرائيل، إن إجمالي عدد المهاجرين الذين غادروا إسرائيل منذ عام 1948 وحتى الآن يقترب من 900 ألف شخص، مشيرًا إلى أن المجتمع الإسرائيلي شهد على مدار تاريخه حركة مستمرة من الدخول والخروج، حيث كان هناك دائمًا من يغادر وفي المقابل آخرون يهاجرون إلى داخل الدولة.

وأوضح  خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المهاجرين الجدد كانوا غالبًا يواجهون صعوبات في الاندماج، إذ كانت أمامهم ثلاثة مسارات رئيسية: العمل في وظائف بسيطة، أو الالتحاق بالجيش الإسرائيلي الذي يُعد بمثابة "بوتقة صهر" تجمع مختلف فئات المجتمع، أو الالتحاق بالمدارس الدينية.

وأضاف أن بعض هؤلاء اختاروا الدراسة الدينية والانضمام إلى التيار الحريدي، وهو ما كان يعني في كثير من الأحيان عدم الالتحاق بالخدمة العسكرية، الأمر الذي يثير جدلًا داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن مساهمة هذه الفئة في أعباء الدولة.

وأشار إلى أن نسبة الحريديم تُقدَّر بنحو 20% من السكان، إلى جانب نحو 12% من المواطنين العرب داخل إسرائيل، وهو ما يعني أن نحو 32% من المجتمع الإسرائيلي يواجه تحديات اجتماعية واقتصادية مختلفة.

إيران والإمارات

غادروا فورا .. إيران تصدر تحذيرا عاجلا لسكان رأس الخيمة في الإمارات

ياسمين الخطيب

أسرة محترمة وأصحاب ابني.. ياسمين الخطيب تدافع عن الذين رموا مياه على المصلين فى النزهة

تحليق تاريخي

تحليق تاريخي.. بريطانيا تكشف عن أكبر عملية جوية منذ 15 عاما فوق 4 دول عربية

صورة أرشيفية

التعليم تنفي تغيير نظام وجداول امتحانات شهر مارس لـ4 و5 و6 ابتدائي

الجيش الأمريكي

ساعة الصفر تقترب.. الجيش الأمريكي يستعد لغزو بري محتمل لإيران

الأهلي

بجانب عقوبة الـ كاف.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في أبطال أفريقيا

حريق

أسطوانة غاز هيليوم .. قرار عاجل بشأن انفجار في مول تجاري بدمياط

السينمات

إزالة بوسترات فيلم سفاح التجمع من السينمات

ترشيحاتنا

أحمد رضا رادان

مصادر إسرائيلية تزعم مقتـ.ل قائد الشرطة الإيرانية

أرشيفي

سماع دوي انفجارين شرقي العاصمة الإيرانية طهران

ترامب

ترامب : الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان "أشياء متشابهة إلى حد كبير"

بالصور

بعد الفسيخ والرنجة.. أكلات تساعد على تنظيف الجسم وترجعك إلى طبيعتك

فيراري توقف تسليم سياراتها في الشرق الأوسط بسبب توترات الحرب

لو أكلت رنجة وفسيخ.. وصفات تريح المعدة في ثاني يوم العيد

تحفة ميكانيكية نادرة.. بوجاتي تكشف عن فيرون FKP Hommage بقوة خارقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد