إيران مقابل أوكرانيا .. روسيا تقدم عرضا هاما إلى أمريكا
روح قتالية.. رسالة خاصة من فرج عامر للاعبي الأهلي قبل مباراة الترجي
عمل في أيام عيد الفطر يغفر لك كل ذنوبك.. يفعله كثيرون دون معرفة فضله
مواعيد مباريات اليوم السبت21-3-2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت21 مارس 2026
السفير عاطف سالم: 900 ألف مهاجر غادروا إسرائيل وتحديات الاندماج مستمرة
بعد الفسيخ والرنجة.. أكلات تساعد على تنظيف الجسم وترجعك إلى طبيعتك
مطار القاهرة يشارك الركاب والعاملين فرحة عيد الفطر المبارك.. صور
فيراري توقف تسليم سياراتها في الشرق الأوسط بسبب توترات الحرب
الكويت .. الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية
السعودية.. اعتراض وتدمير 5 مسيّرات في المنطقة الشرقية
قبل موقعة الترجي.. اجتماع حاسم بين عبد الحفيظ ووليد صلاح في الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مواعيد مباريات اليوم السبت21-3-2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات

رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم السبت 21 مارس 2026، يومًا كرويًا حافلًا بالمباريات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، حيث تتجه الأنظار إلى مواجهات من العيار الثقيل في أوروبا وأفريقيا، يتصدرها لقاء برايتون أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي، إلى جانب المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا.

جدول مباريات السبت21-3-2026 فى كل الدوريات

الدوري المصري الممتاز

تنطلق منافسات الدوري المصري اليوم بمباراتين مهمتين، حيث يلتقي المقاولون العرب مع بتروجت في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر قناة ON Sport 1، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مراكزهما في جدول الترتيب.
وفي المباراة الثانية، يواجه غزل المحلة فريق البنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساءً على نفس القناة، في مواجهة متكافئة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين.

دوري أبطال أفريقيا

تشهد البطولة الأفريقية مواجهتين من العيار الثقيل، حيث يستضيف بيراميدز نظيره الجيش الملكي في السادسة مساءً على قناة beIN Sports HD 2، في لقاء يسعى خلاله الفريق المصري لحسم التأهل.
وفي قمة مرتقبة، يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في التاسعة مساءً عبر نفس القناة، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري كبير، خاصة في ظل قوة الفريقين وتاريخهما في البطولة.

كأس الكونفيدرالية الأفريقية

ضمن منافسات الكونفيدرالية، يواجه المصري البورسعيدي فريق شباب بلوزداد الجزائري في التاسعة مساءً عبر قناة beIN Sports HD 6، في مباراة قوية يسعى خلالها المصري لتحقيق الفوز والتأهل.

الدوري الإنجليزي الممتاز

يشهد الدوري الإنجليزي عدة مواجهات قوية، أبرزها لقاء برايتون ضد ليفربول في الثانية والنصف ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1.
كما يلتقي فولهام مع بيرنلي في الخامسة مساءً، بينما يواجه إيفرتون فريق تشيلسي في السابعة والنصف مساءً، وتختتم المباريات بلقاء ليدز يونايتد ضد برينتفورد في العاشرة مساءً.

الدوري الإسباني

تقام عدة مباريات في الليجا، حيث يلتقي إلتشي مع مايوركا في الثالثة عصرًا، ثم إسبانيول ضد خيتافي في الخامسة والربع مساءً.
كما يواجه ليفانتي فريق ريال أوفييدو، ويلعب أوساسونا أمام جيرونا في السابعة والنصف مساءً، بينما تختتم الجولة بمباراة قوية بين إشبيلية وفالنسيا في العاشرة مساءً.

الدوري الإيطالي

تشهد منافسات الكالتشيو مواجهات قوية، حيث يلتقي بارما مع كريمونيزي في الرابعة عصرًا.
ويواجه ميلان فريق تورينو في السابعة مساءً، بينما يستضيف يوفنتوس نظيره ساسولو في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.

الدوري الفرنسي

في فرنسا، يلتقي تولوز مع لوريان في السادسة مساءً، ثم أوكسير ضد بريست في الثامنة مساءً.
وتختتم المباريات بمواجهة قوية تجمع نيس مع باريس سان جيرمان في العاشرة مساءً.

الدوري الألماني

تقام عدة مباريات في البوندسليجا في توقيت واحد عند الرابعة والنصف عصرًا، أبرزها بايرن ميونخ أمام أونيون برلين، وباير ليفركوزن ضد هايدينهايم.
كما يلتقي كولن مع بوروسيا مونشنجلادباخ، وفولفسبورج مع فيردر بريمن، فيما تختتم الجولة بمواجهة بوروسيا دورتموند ضد هامبورج في السابعة والنصف مساءً

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

