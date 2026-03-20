مواعيد مباريات إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة

تتواصل منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بإقامة مباريات إياب الدور ربع النهائي، والتي تشهد مواجهات قوية وحاسمة لتحديد الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي.



تبدأ المباريات يوم السبت 21 مارس، حيث يلتقي فريق شباب بلوزداد مع النادي المصري في مواجهة مرتقبة تقام في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتنقل عبر قناة beIN Sports 6، بصوت المعلق محمد بركات.



وتُستكمل المباريات يوم الأحد 22 مارس، بإقامة ثلاث مواجهات قوية:

يواجه الزمالك نظيره أوتوهو الكونغولي في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قناة beIN Sports 2، بتعليق محمد فوزي.

ويلتقي اتحاد الجزائر مع فريق مانييما في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قناة beIN Sports 3، بصوت محمد مبروكي.

وفي التوقيت ذاته، يواجه الوداد الرياضي نظيره أولمبيك آسفي، عبر قناة beIN Sports 2، بتعليق جواد بده.



وتحمل مباريات الإياب طابعًا حاسمًا، حيث تسعى الفرق لحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، في ظل تقارب النتائج في بعض مواجهات الذهاب، ما يزيد من إثارة المنافسة في البطولة القارية.