فيفا يعلن إيقاف القيد في الزمالك للمرة 13 لسبب صادم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) توقيع عقوبة إيقاف القيد على نادي الزمالك، على خلفية قضايا تتعلق بمستحقات مالية متأخرة لصالح لاعبين أو أندية سابقة.

وبذلك يرتفع عدد مرات إيقاف القيد على النادي إلى 13 مرة، وفقًا لما تم تداوله بشأن سجل العقوبات الأخيرة، في ظل استمرار الأزمات المالية التي يواجهها النادي خلال الفترة الماضية.



وتأتي عقوبة إيقاف القيد عادة بسبب عدم سداد مستحقات مالية أو غرامات صادرة بأحكام نهائية من الاتحاد الدولي، وهو ما يلزم النادي بتسويتها قبل رفع الإيقاف.



ومن المنتظر أن يتحرك مسؤولو الزمالك خلال الفترة المقبلة لإنهاء الملفات العالقة وسداد المستحقات المطلوبة، من أجل رفع إيقاف القيد والسماح للنادي بإبرام صفقات جديدة خلال فترات الانتقالات القادمة.