لقطات من مران الزمالك استعدادا لمباراة أوتوهو في كأس الكونفدرالية.. صور

شارك الإعلامي مينا ماهر لقطات من مران الزمالك استعدادا لمباراة أوتوهو في كأس الكونفدرالية.

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" الابطال جاهزين للصعود".

وكان قد عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق، قبل انطلاق مران اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة أوتوهو بكل الكونغو برازفيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد المدير الفني على ضرورة التركيز خلال التدريبات قبل موقعة الحسم أمام بطل الكونغو برازفيل، وطالب اللاعبين ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والتأهل للدور نصف النهائي والاستمرار في المنافسة بقوة على اللقب الأفريقي.

وأكد معتمد جمال للاعبين على ثقته في قدرات الفريق على تحقيق الهدف المطلوب، وإسعاد الجماهير التي تساند الزمالك في كل وقت وأي مكان.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم تطبيقها في مران اليوم، ومنح اللاعبين تعليمات خاصة متعلقة بأدوارهم في الملعب.

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة أوتوهو بكل الكونغو برازفيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل المباراة المقبلة أمام فريق أوتوهو، وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

وبعد ذلك قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض الفقرة الخططية، وحرص معتمد جمال على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة فنية في ختام المران.