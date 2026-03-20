إنتر ميلان يقترب من ضم حارس توتنهام هوتسبير

يقترب فريق إنتر ميلان الإيطالي من حسم صفقة التعاقد مع حارس مرمى توتنهام هوتسبير “جولييلمو فيكاريو” خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ في إطار سعيه لتدعيم مركز حراسة المرمى.

ويبحث النادي الإيطالي عن بديل للحارس السويسري “يان سومر”، حيث أن المدير الرياضي “بييرو أوسيليو” موجود في لندن بالآونة الأخيرة؛ لعقد عدة اجتماعات، يُعتقد أن من بينها لقاء مع وكيل أعمال اللاعب، في خطوة تُظهر جدية المفاوضات.

وتشير التقارير إلى أن إنتر واثق من إتمام الصفقة مقابل نحو 17 مليون جنيه إسترليني، خاصة في ظل وجود رغبة متبادلة بين اللاعب وناديه الحالي على الانفصال بنهاية الموسم، رغم تبقي عامين في عقده.

وكان فيكاريو قد شارك مؤخرًا بشكل أساسي وقدم أداءً مميزًا، إلا أن ذلك لم يمنع خروج توتنهام من المنافسات الأوروبية، في موسم يُعد صعبًا للفريق.

وفي حال انتقاله، سيحظى الحارس الإيطالي بفرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب تعزيز حظوظه مع المنتخب الإيطالي، فيما يسعى توتنهام لإعادة بناء الفريق، مع اعتبار التعاقد مع حارس جديد أولوية خلال الصيف.