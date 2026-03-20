مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الجمعة 20 مارس 2026، يومًا كرويًا حافلًا بالمواجهات القوية في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، حيث تتجه الأنظار إلى قمة إنجليزية مرتقبة، إلى جانب مواجهات مهمة في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، فضلًا عن لقاءات الدوري المصري.

قمة إنجليزية مثيرة بين بورنموث ومانشستر يونايتد

تتصدر مواجهة بورنموث ومانشستر يونايتد جدول مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى اليونايتد لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على مراكز المقدمة، في لقاء يقام في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر قناة beIN Sports HD 1.

مباريات قوية في الدوري المصري

تقام مباراتان ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي حرس الحدود مع الإسماعيلي في تمام الخامسة مساءً، بينما يواجه وادي دجلة فريق الجونة في الثامنة مساءً، وتنقل المباراتان عبر قناة ON Sport 1.

صراع إسباني متوازن بين فياريال وريال سوسيداد

في الدوري الإسباني، يستضيف فياريال نظيره ريال سوسيداد في مواجهة قوية تقام في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر قناة beIN Sports HD 3، حيث يسعى الفريقان لحصد النقاط وتحسين مراكزهما في جدول الترتيب.

مواجهات مثيرة في الدوري الإيطالي

يشهد الدوري الإيطالي مباراتين بارزتين، حيث يلتقي كالياري مع نابولي في السابعة والنصف مساءً، بينما يواجه جنوى فريق أودينيزي في تمام التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، وتذاع المباراتان عبر قناة AD Sports 1 HD.

الدوري الفرنسي.. لانس في مواجهة أنجييه

يستضيف لانس فريق أنجييه في مواجهة تقام في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً عبر قناة beIN Sports HD 4، في لقاء يسعى خلاله أصحاب الأرض لتحقيق الفوز.

الدوري الألماني.. لايبزيج يصطدم بهوفينهايم

وفي ألمانيا، يلتقي لايبزيج مع هوفينهايم في مواجهة قوية تقام في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات البوندسليجا.