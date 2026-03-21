روح قتالية.. رسالة خاصة من فرج عامر للاعبي الأهلي قبل مباراة الترجي

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم في دوري أبطال إفريقيا في غاية الصعوبة” وتتطلب روحًا قتالية من اللاعبين والإدارة الفنية، مشيرًا إلى التحديات الفنية خاصة في ظل غياب مهاجم صريح مثل متعب أو فلافيو أو حتى نصف مستواهم، مؤكدًا أن المباراة بدون جمهور تمنع التجارب والابتكارات في التشكيل.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة حاسمة لحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، وسط استعدادات مكثفة من الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المشوار القاري.

وخسر الأهلي مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي بهدف نظيف من ركلة جزاء، في لقاء الذهاب بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في اللقاء الذي جمعهما على ملعب رادس بتونس.

