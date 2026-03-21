سعر كيا بيكانتو 2015 المستعملة .. صور
علاج انتفاخ ما بعد الكحك.. الأكلات دي هتفرق معك فورًا

أسماء عبد الحفيظ

بعد تناول كميات من الكحك والبسكويت في عيد الفطر، قد تشعر الكثير من السيدات بانتفاخ في البطن وثقل عام، وهو أمر شائع نتيجة الإفراط في السكريات والدهون. هذا الانتفاخ لا يرتبط فقط بامتلاء المعدة، بل أيضًا ببطء عملية الهضم وتراكم الغازات، مما يسبب شعورًا بعدم الراحة.

يمكن تخفيف هذه الأعراض بشكل سريع من خلال اختيار أطعمة معينة تساعد على تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ، دون الحاجة إلى أدوية في أغلب الحالات، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

 أولًا: الخيار لترطيب وتهدئة المعدة

الخيار من أكثر الأطعمة فعالية في تقليل الانتفاخ، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء والألياف.

يساعد الخيار على ترطيب الجسم وتحفيز عملية الهضم، كما يساهم في تقليل احتباس السوائل الناتج عن تناول الحلويات. يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو إضافته إلى السلطة أو الزبادي للحصول على أفضل نتيجة.

 ثانيًا: الماء بالليمون لتنشيط الهضم

شرب كوب من الماء الدافئ مع الليمون في الصباح يساعد على تنشيط الجهاز الهضمي والتقليل من الانتفاخ.

الليمون يحتوي على خصائص تساعد على تحسين حركة المعدة وتقليل الشعور بالثقل، كما يساهم في التخلص من السموم بشكل طبيعي. هذه العادة البسيطة يمكن أن تحدث فرقًا ملحوظًا خلال وقت قصير.

 ثالثًا: الزبادي لراحة المعدة

الزبادي من الأطعمة الأساسية التي يُنصح بها بعد تناول الكحك، لأنه يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل الغازات.

تناول كوب من الزبادي، خاصة مع الخيار أو النعناع، يساعد على تهدئة المعدة بشكل سريع ويقلل من الشعور بالانتفاخ.

 رابعًا: الفواكه الغنية بالماء

الفواكه مثل البطيخ والبرتقال والشمام تعتبر خيارًا ممتازًا في هذه الحالة، حيث تساعد على ترطيب الجسم وتحسين عملية الهضم.

كما أن هذه الفواكه تحتوي على ألياف طبيعية تساعد في تحفيز حركة الأمعاء وتقليل تراكم الغازات.

خامسًا: السلطة الخضراء الخفيفة

طبق من السلطة الخضراء يمكن أن يكون له تأثير فعال في تقليل الانتفاخ، خاصة إذا تم تحضيره بدون دهون زائدة.

يمكن إضافة الخس والخيار والطماطم مع عصير الليمون، مما يساعد على تحسين الهضم وتنشيط الجهاز الهضمي بعد تناول الحلويات.

 سادسًا: شوربة خفيفة لراحة الجهاز الهضمي

شوربة الخضار الدافئة تعتبر من أفضل الخيارات لتخفيف الانتفاخ، حيث تساعد على ترطيب الجسم وتسهيل عملية الهضم.

يفضل أن تكون الشوربة خالية من الدهون الثقيلة وقليلة الملح حتى لا تزيد من احتباس السوائل.

نصائح لتقليل الانتفاخ بعد الكحك

  • شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم
  • تجنب المشروبات الغازية
  • تقليل تناول السكريات في اليوم التالي
  • المشي الخفيف بعد الأكل لتحفيز الهضم
  • تناول الطعام على وجبات صغيرة بدلًا من وجبة كبيرة
بالصور

