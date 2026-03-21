سعر كيا بيكانتو 2015 المستعملة .. صور

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ، فمنها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت ‏أنظار الجميع، بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة كيا بيكانتو ‏موديل 2015‏‏.‏

وتعتمد السيارة كيا بيكانتو ‏موديل 2015‏، على محرك اقتصادى رباعي الأسطوانات سعة 1.25 لتر (1250 سي سي)، يولد قوة تصل إلى 87 حصانا وعزم دوران 120 نيوتن متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، وتتسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة في حوالي 13.5 ثانية، مع سرعة قصوى تقارب 160 كم/ساعة.

صممت كيا بيكانتو ‏موديل 2015‏، بأبعاد مدمجة بطول 3.59 متر وعرض 1.59 متر، مما يجعلها مثالية للركن في الأماكن الضيقة، تبلغ سعة الشنطة الخلفية 200 لتر وتصل إلى 870 لتر عند طي المقاعد الخلفية، بينما يبلغ سعة خزان الوقود 35 لترا، ويصل وزن السيارة الإجمالي وهي فارغة إلى حوالي 950 كجم.

تتميز كيا بيكانتو ‏موديل 2015‏، بكفاءة عالية في استهلاك الوقود بمعدل 5.3 لتر لكل 100 كم في ظروف القيادة المختلطة، وبالنسبة لوسائل الأمان، فهي مزودة بفرامل مانعة للانغلاق (ABS) وتوزيع إلكتروني للفرامل (EBD)، مع وسائد هوائية أمامية (Airbags) للسائق والراكب في الفئات الأعلى، بالإضافة إلى جنوط بقياس 14 أو 15 بوصة حسب الفئة.

وعن سعر السيارة كيا بيكانتو ‏موديل 2015‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 450 ألف جنيه، ‏‏وقد ‏يختلف السعر بعض الشيء على حسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎