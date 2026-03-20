تراجع مفاجئ .. هوندا تعيد حساباتها وتوقف مشاريع كهربائية كبرى

في خطوة غير متوقعة، قررت هوندا إيقاف تطوير ثلاثة من طرازاتها الكهربائية قبل الوصول إلى مرحلة الإنتاج، وهيHonda 0 SUV و Honda 0 Saloon إلى جانب النسخة الكهربائية من Acura RSX، في مؤشر واضح على إعادة تقييم شاملة لاستراتيجية الشركة في سوق السيارات الكهربائية.

كانت هذه الطرازات تستهدف الإنتاج داخل مصنع الشركة في ولاية أوهايو الأمريكية، مع خطط لطرح بعضها في الأسواق بداية من عام 2026، خاصة بعد أن استعرضت هوندا نماذجها الاختبارية في عدة معارض تقنية وسيارات خلال الفترة الماضية.

وأرجعت شركة هوندا هذا القرار إلى ما وصفته بتغيرات ملحوظة في بيئة السوق، أبرزها تباطؤ نمو الطلب على السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية، إلى جانب تأثيرات الرسوم الجمركية وعدم استقرار السياسات المتعلقة بالحوافز الحكومية الداعمة لهذا القطاع.

وترى هوندا أن الاستمرار في هذه المشاريع في ظل الظروف الحالية قد يؤدي إلى خسائر أكبر مستقبلاً، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار الإلغاء قبل بدء الإنتاج الفعلي، لتقليل المخاطر المالية المحتملة.

وتشير التقديرات إلى أن الشركة قد تتحمل خسائر ضخمة تصل إلى نحو 15.7 مليار دولار، تشمل نفقات التطوير والاستثمارات المرتبطة بهذه الطرازات التي تم إيقافها.

في المقابل، تتجه هوندا إلى تعزيز استثماراتها في السيارات الهجينة خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها خيار أكثر استقرار وربحية في الوقت الحالي، خاصة مع احتدام المنافسة في سوق السيارات الكهربائية، لا سيما من الشركات الصينية التي تقدم منتجات بأسعار أقل وتقنيات متقدمة.