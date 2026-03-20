التضامن تنقل شابا بلا مأوي لدار رعاية بالإسكندرية

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق التدخل السريع بتكثيف حملاتها الميدانية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، في كافة محافظات الجمهورية، وذلك للتعامل مع الحالات بلا مأوى وإيداعها بدور الرعاية الاجتماعية.

وتلقى فريق التدخل السريع بمحافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بوجود شاب بلا مأوي بأحد أحياء محافظة الإسكندرية، وعلى الفور توجه الفريق إلى المكان وتم العثور على الشاب، وتبين أنه يدعى " ع. ق" يبلغ من العمر 37 عاما غير قادر على الحركة، وأنه تواجد بهذا المكان نتيجة تخلي إخوته عنه بعد وفاة والدته، والتي كانت تقوم على رعايته، حيث تعرض لحادث سير أثناء صغره أفقده القدرة على الحركة، ومن حينه لا يستطيع الحركة، وكانت والدته تقوم على رعايته رعاية كاملة، وبعد وفاتها وبسبب الميراث حدثت مشاكل بين إخوته وتخلوا عنه، وعلى أثر ذلك طردوه من المنزل، وأصبح الشارع مأوى له، وانتقل بعدها من مكان إلى آخر.

وتعامل معه فريق التدخل السريع بالإسكندرية، وعليه قام الفريق بإجراء الكشف الطبي عليه بمستشفى أبو قير العام واتخذ كافة الإجراءات القانونية لإيداعه بدار الهدايا بالإسكندرية لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية وفقا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتتلقى فرق التدخل السريع البلاغات عبر رقم الواتساب 01557582104 مع تحديد موقع الحالة بدقة، حيث يتم تنفيذ التدخل اللازم فورًا ونقل الحالة إلى إحدى دور الرعاية المناسبة.

كما يمكن الإبلاغ عبر الخط الساخن 16439 لوزارة التضامن الاجتماعي، أو عبر الخط الساخن 16528 لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لـ مجلس الوزراء المصري، دعمًا لسرعة التدخل وضمان إنقاذ الحالات في التوقيت المناسب.