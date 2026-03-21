إيران مقابل أوكرانيا .. روسيا تقدم عرضا هاما إلى أمريكا

عرضت روسيا على الولايات المتحدة وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إيران مقابل إنهاء واشنطن دعمها الاستخباراتي لأوكرانيا، إلا أن الولايات المتحدة رفضت العرض.

ووفق صحيفة بوليتيكو الأمريكية ؛ أن روسيا عرضت على واشنطن التوقف عن مشاركة معلومات استخباراتية مع إيران، مثل إحداثيات تتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، مقابل أن توقف الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالمعلومات الاستخباراتية بشأن روسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيريل دميترييف الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدّم المقترح خلال اجتماع في ميامي الأسبوع الماضي مع ستيف ويتكوف الممثل الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وصهر ترمب ومستشاره السابق جاريد كوشنر، إلا أن واشنطن رفضت العرض.