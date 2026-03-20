نادية الجندي تهنئ جمهورها بعيد الفطر: أعاده الله بالخير والبركات
أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 20 مارس 2026
روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد قصف مراسلين روسيا اليوم
الرئيس السيسي لأسر الشهداء: امشوا ورؤوسكم مرفوعة.. بفضل تضحياتكم نعيش في أمن وأمان
روبوت في شوارع الشيخ زايد| ظهور أول عسكري مرور آلي في مصر.. حكاية فيديو أثار الجدل
الرئيس السيسي في عيد الفطر: "استقرار مصر هو الشاهد الدائم على تضحيات أبطالنا.. ولن ننسى الجميل"
جيش الاحتلال يفقد 20 مسيرة فوق إيران
يسرائيل هيوم: الاشتباه بجندي احتياط يزود جهات إيرانية بمعلومات أمنية حساسة
برشامة يتصدر شباك التذاكر في أول أيام عرضه بإيرادات قوية.. تفاصيل
كيفية صلاة العيد لمن فاتته؟.. الإفتاء توضح
لرستان الإيرانية تتعرض لسلسلة غارات مكثفة ومقـ.تل 12 شخصا وإصابة 116
التلفزيون الإيراني يعلن مقتل علي محمد نائيني المتحدث باسم الحرس الثوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد قصف مراسلين روسيا اليوم

محمود نوفل

أفادت وكالة تاس الروسية بأن وزارة الخارجية الروسية استدعت السفير الإسرائيلي على خلفية استهداف صحفيي قناة روسية في جنوب لبنان.
 

وفي وقت لاحق ؛ ذكر مراسل قناة  "روسيا اليوم RT" الروسية ستيف سويني والمصور المرافق له بإصابتهما جراء هجوم جوي للاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارتهما أثناء عبورهما جسرًا قرب قاعدة عسكرية في جنوب لبنان. وأكد الصحفيان أنهما حالياً في وعي كامل ويتلقيان الرعاية الطبية في المستشفى بعد الحادث، وفق تصريحاتهما الأخيرة.

وذكرت المصادر أن الهجوم وقع بصاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية مباشرة على السيارة، ما أسفر عن إصابة المراسل والمصور بجروح متفاوتة، دون تسجيل أي ضحايا آخرين في المنطقة القريبة من موقع الهجوم في لبنان. ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من الضربات الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان، والتي أثارت قلقًا دوليًا واسعًا بسبب استهدافها لمناطق غير عسكرية في بعض الحالات.

ردود الفعل الدولية والمحلية

الحادث أثار تنديدا واسعا بين وسائل الإعلام الدولية، حيث اعتبرته منظمات حقوقية عدة انتهاكًا للقوانين الدولية الخاصة بحماية الصحفيين أثناء تغطيتهم النزاعات المسلحة. 

وذكرت مصادر إعلامية أن مراسلين صحفيين كانوا قد تعرضوا لمخاطر متزايدة في مناطق النزاع اللبناني-الإسرائيلي، وسط دعوات لمزيد من الحماية لهم من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الصحفية الدولية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احد المتوفين

ننشر أسماء الوفيات بحريق المول التجاري بدمياط الجديدة

سعر الذهب

في أول أيام عيد الفطر.. عيار 24 الذهبي يسجل 8 آلاف جنيه للجرام اليوم

سعر الدولار

بـ 49.37 جنيه .. سعر أقل دولار في السوق الرسمي اليوم

موعد صلاة عيد الفطر 2026 - تكبيرات العيد

موعد صلاة عيد الفطر 2026 .. تكبيرات العيد وكيفية أداء الصلاة وسننها

الحريق

انفجار أنبوبة هيليوم في واجهة مول بدمياط الجديدة.. وحالة ذعر بين الأهالي

وزارة الداخلية

مصدر أمنى: جماعة الإخوان تروج مكالمة إباحية وتدعى إنها لضابط شرطة

موعد صلاة عيد الفطر 2026 - تكبيرات العيد

موعد صلاة عيد الفطر 2026 وتكبيرات العيد .. توقيتها بالساعة والدقيقة في 33 مدينة

السنغال

تهدد بالانفصال عن القارة.. السنغال ترفض تسليم الكأس وتتوعد الكاف

ترشيحاتنا

يتوافد آلاف المصلين والمعتمرين لأداء صلاة الجمعة بالمسجد

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

مدير الجامع الأزهر في خطبة عيد الفطر

مدير الجامع الأزهر: الربانية هي السبيل لتحصين الهوية الإسلامية ومواجهة الغزو الفكري

خطيب المسجد الحرام

خطيب المسجد الحرام: العيد في الإسلام يتجاوز فيه الفرح إلى أبعاد شرعية

بالصور

بالورود والبالونات..أهالي الشرقية يؤدون صلاة عيد الفطر في أجواء من البهجة بقرية أبو نجاح

صلاة العيد
صلاة العيد
صلاة العيد

مسلسل على قد الحب الحلقة 30 .. شريف سلامة يطلب الزواج من نيللي كريم

شريف سلامة ونيللى كريم
شريف سلامة ونيللى كريم
شريف سلامة ونيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

