روسيا تحذر من استهداف محطة بوشهر النووية: ضربة محتملة لوحدة توليد الطاقة تثير القلق الدولي

ملك ريان

حذّرت روسيا من تصاعد خطير في التوترات الإقليمية، مشيرة إلى احتمالية استهداف محطة بوشهر النووية في إيران، وتحديدًا إحدى وحدات توليد الطاقة داخلها، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضحت موسكو أن أي هجوم على منشأة نووية، حتى لو استهدف جزءًا تقنيًا مثل وحدة توليد الكهرباء، قد يتسبب في أضرار جسيمة تتجاوز حدود إيران، خاصة في ظل حساسية المنشآت النووية وخطورة التعامل معها عسكريًا. وشددت على أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تسرب إشعاعي أو خلل فني واسع النطاق، ما يهدد سلامة البيئة وسكان المنطقة.


 

ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا متسارعًا بين إيران وعدد من الأطراف، وسط تبادل للاتهامات والهجمات غير المباشرة، ما يزيد من احتمالات انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع. وتُعد محطة بوشهر من أهم المنشآت النووية الإيرانية، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في إنتاج الطاقة الكهربائية، وقد تم إنشاؤها بالتعاون مع روسيا، ما يفسر حساسية الموقف الروسي تجاه أي تهديد لها.

وأكدت موسكو رفضها القاطع لأي استهداف للمنشآت النووية، داعية إلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وتجنب التصعيد العسكري، خاصة في المواقع الحيوية التي قد يؤدي استهدافها إلى كوارث إنسانية وبيئية.

في المقابل، تتزايد المخاوف الدولية من أن تتحول المنشآت النووية إلى أهداف ضمن الصراع الدائر، وهو ما قد يفتح الباب أمام سيناريوهات غير محسوبة العواقب، في ظل تعقيدات المشهد السياسي والعسكري في المنطقة.

ويعكس هذا التحذير الروسي قلقًا متناميًا من اتساع رقعة الصراع، وسط دعوات دولية متكررة لضبط النفس والعودة إلى المسار الدبلوماسي، لتفادي كارثة قد تمتد آثارها إلى ما هو أبعد من حدود الشرق الأوسط.

روسيا عاجل عواجل بوشهر النوويه توليد الطاقة

صورة أرشيفية

مع اقتراب العيد 6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر
