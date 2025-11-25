قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرق الهلال الأحمر تنتشر لتقديم الدعم للناخبين في لجان القاهرة
المستشار أحمد بنداري: تزويد المقرات الانتخابية ذات الكثافات العالية بصناديق وسواتر
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية: معارض ومبادرات لدعم المرأة المعيلة والأكثر احتياجا

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
أ ش أ

كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد، الأجهزة التنفيذية بدعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا وإقامة المبادرات لمساعدة الأسر الاكثر احتياجا؛ وذلك في ضوء رؤية تحقيق التنمية المستدامة 2030.

وفي هذا الإطار، نظمت وحدة تكافؤ الفرص بحي أول المنتزة، فعاليات المعرض الشهري «كوني منتجة» بديوان عام الحي، بمشاركة نوادي المرأة بالمنتزة الطبية وعدد من السيدات المعيلات وذوي الهمم.

وشهد المعرض إقبالًا كبيرا من المواطنين والعاملين بالحي، حيث تضمن منتجات متنوعة تعكس روح الإبداع لدى العارضات؛ بهدف دعمهن اقتصاديًا وتوفير منصة مجانية لعرض وتسويق منتجاتهن، إضافة إلى تخفيف الأعباء عن الموظفين بعرض منتجات بأسعار مخفضة ومناسبة تلائم مختلف الفئات.

ويسهم المعرض في نشر ثقافة العمل الحر وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بما يمنح المرأة فرصًا أوسع للاعتماد على الذات وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

وأكد حي أول المنتزة، تقديم جميع سبل الدعم للعارضات، بما يعزز من جهود الحي في تمكين المرأة ودمجها بفاعلية في منظومة التنمية ، توفير البيئة الداعمة للمرأة وتمكينها من تحويل أفكارها إلى مشروعات منتجة تساهم في تحسين مستوى معيشتها وتلبية احتياجات أسرتها، مع الاستمرار في تنفيذ المبادرات الفاعلة التي تعزز دورها كشريك رئيسي في التنمية المجتمعية.

وأطلق حي أول المنتزة، مبادرة إنسانية مجتمعية بعنوان "بداية جديدة" لتوفير ملابس شتوية للأسر الأكثر احتياجًا مع بداية فصل الشتاء.

جاءت المبادرة بالتعاون مع عدد من الفاعلين الخيرين، حيث شملت توزيع ملابس وأحذية شتوية على مائة وعشرين فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا .

وتهدف المبادرة إلى دعم الأسر الفقيرة وتخفيف أعبائها في بداية الموسم الشتوي الجديد، إلى جانب ترسيخ قيم التضامن الاجتماعي، وتعزيز روح الانتماء، ودعم النشء والشباب بما يجسد القيم الإنسانية النبيلة.

وأكد الحي الحرص المستمر على تنفيذ المبادرات التنموية والفعاليات الهادفة لحماية الأطفال ورعايتهم، وذلك بما يحقق رؤية الدولة في بناء جيل قادر يتمتع بالأمان والدعم داخل بيئة صحية وآمنة. 

محافظ الإسكندرية أحمد خالد الأجهزة التنفيذية بدعم المرأة إقامة المبادرات لمساعدة الأسر الاكثر احتياجا التنمية المستدامة 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

سماع أذان الفجر

5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها

ترشيحاتنا

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يقدم توصيات لحسن العشرة

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يقدم توصيات لحسن العشرة.. السبت المقبل

ندوة توعوية بجامعة السويس حول خطورة التحرش

ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. ندوة توعوية بجامعة السويس حول خطورة التحرش

معنى لا حول ولا قوة إلا بالله

كنز من كنوز الجنة.. لا حول ولا قوة إلا بالله| اعرف معناها وسرها

بالصور

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد