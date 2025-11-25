محافظ الإسكندرية: معارض ومبادرات لدعم المرأة المعيلة والأكثر احتياجا

كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد، الأجهزة التنفيذية بدعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا وإقامة المبادرات لمساعدة الأسر الاكثر احتياجا؛ وذلك في ضوء رؤية تحقيق التنمية المستدامة 2030.

وفي هذا الإطار، نظمت وحدة تكافؤ الفرص بحي أول المنتزة، فعاليات المعرض الشهري «كوني منتجة» بديوان عام الحي، بمشاركة نوادي المرأة بالمنتزة الطبية وعدد من السيدات المعيلات وذوي الهمم.

وشهد المعرض إقبالًا كبيرا من المواطنين والعاملين بالحي، حيث تضمن منتجات متنوعة تعكس روح الإبداع لدى العارضات؛ بهدف دعمهن اقتصاديًا وتوفير منصة مجانية لعرض وتسويق منتجاتهن، إضافة إلى تخفيف الأعباء عن الموظفين بعرض منتجات بأسعار مخفضة ومناسبة تلائم مختلف الفئات.

ويسهم المعرض في نشر ثقافة العمل الحر وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بما يمنح المرأة فرصًا أوسع للاعتماد على الذات وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

وأكد حي أول المنتزة، تقديم جميع سبل الدعم للعارضات، بما يعزز من جهود الحي في تمكين المرأة ودمجها بفاعلية في منظومة التنمية ، توفير البيئة الداعمة للمرأة وتمكينها من تحويل أفكارها إلى مشروعات منتجة تساهم في تحسين مستوى معيشتها وتلبية احتياجات أسرتها، مع الاستمرار في تنفيذ المبادرات الفاعلة التي تعزز دورها كشريك رئيسي في التنمية المجتمعية.

وأطلق حي أول المنتزة، مبادرة إنسانية مجتمعية بعنوان "بداية جديدة" لتوفير ملابس شتوية للأسر الأكثر احتياجًا مع بداية فصل الشتاء.

جاءت المبادرة بالتعاون مع عدد من الفاعلين الخيرين، حيث شملت توزيع ملابس وأحذية شتوية على مائة وعشرين فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا .

وتهدف المبادرة إلى دعم الأسر الفقيرة وتخفيف أعبائها في بداية الموسم الشتوي الجديد، إلى جانب ترسيخ قيم التضامن الاجتماعي، وتعزيز روح الانتماء، ودعم النشء والشباب بما يجسد القيم الإنسانية النبيلة.

وأكد الحي الحرص المستمر على تنفيذ المبادرات التنموية والفعاليات الهادفة لحماية الأطفال ورعايتهم، وذلك بما يحقق رؤية الدولة في بناء جيل قادر يتمتع بالأمان والدعم داخل بيئة صحية وآمنة.