رئيس جامعة المنصورة يُدلي بصوته في انتخابات النواب ويدعو للمشاركة الإيجابية

حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أخبار البلد

أ ش أ

أدلى رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك داخل لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد خالد الطوخي بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، في إطار حرصه على ممارسة حقه الدستوري والمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني الهام.


وأكد رئيس جامعة المنصورة ،في تصريح له اليوم، أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا ورسالة مجتمعية تعكس وعي المواطن وحرصه على الإسهام الفعّال في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة، مشددًا على أهمية المشاركة الإيجابية التي تُرسّخ قيم الانتماء والمسؤولية.


ودعا الدكتور شريف خاطر جميعَ أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة المنصورة، فضلًا عن المواطنين كافة، إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري، بما يعكس صورة مشرفة لوعي أبناء الوطن ويؤكد إيمانهم بأهمية ممارسة الحقوق السياسية ودعم استقرار الدولة.


وأشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة المنصورة ستظل نموذجًا وطنيًا رائدًا في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة المشاركة، انطلاقًا من دورها التنويري ورسالتها في إعداد أجيال قادرة على تحمّل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل الوطن.

رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر انتخابات مجلس النواب 2025 ممارسة حقه الدستوري الاستحقاق الوطني الهام

