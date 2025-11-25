بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك

أعلنت الصفحات الرسمية لمدارس محافظة القاهرة ، عن بدء امتحانات شهر نوفمبر 2025 من الخميس القادم لطلاب صفوف النقل

وانطلقت الاسبوع الجاري امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب صفوف النقل في المحافظات التي انتهت من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 ، حيث بدأت امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب صفوف النقل من 23 نوفمبر 2025 في محافظات (الجيزة ، وبني سويف، والمنيا ، وأسيوط ، وسوهاج ، وقنا ، والأقصر ، وأسوان ، والبحر الأحمر ، والوادى الجديد ، والفيوم ، والإسكندرية ، ومطروح ، والبحيرة )

بينما تقرر بناءا على قرار من وزير التربية والتعليم ، تأجيل امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس محافظات ( القاهرة ، القليوبية ، والدقهلية ، والمنوفية ، و الغربية ، و كفر الشيخ ، والشرقية ، ودمياط ، وبورسعيد ، و الاسماعيلية ، والسويس ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ) بسبب المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 ، حيث سمحت الوزارة بعقد الامتحانات في تلك المحافظات حسب الجداول التي توضع في كل محافظة على ألا تعقد أي امتحانات قبل يوم 19 نوفمبر 2025

وكانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة قد أعلنت أن امتحانات شهر نوفمبر 2025 تعقد لطلاب سفوف النقل الثلاثة ( ابتدائي ـ إعدادى ـ ثانوى ) للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٧ حتي يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/٤

وأكدت همت إسماعيل أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن جميع امتحانات شهر نوفمبر 2025 ستقام أثناء اليوم الدراسي لضمان انتظام العملية التعليمية وعدم تعطيل الحصص.

هل يدفع الطلاب والأهالي تكاليف تصوير امتحانات شهر نوفمبر ؟

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم تحميل المدارس أو الطلاب أو الاهالي مسئولية وتكاليف طباعة وتصوير امتحانات شهر نوفمبر 2025 التي سيؤديها طلاب صفوف النقل في المدارس.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن تصوير امتحانات شهر نوفمبر مسئولية الإدارة التعليمية ، ولن تتحمل المدارس أو الطلاب أو الاهالي أي أعباء في هذا الأمر.