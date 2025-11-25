مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، استعداد الأجهزة الأمنية للتصدي بحسم لأي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين، أو للخروج عن القانون وإفساد المشهد الانتخابي خلال انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال المصدر، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم "الثلاثاء"، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين تم ضبطهم خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وكذلك إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بالمخالفات المرتكبة.

وحذر المصدر الأمني من تداول عدة مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاء بعض الأشخاص بوجود مخالفات أمام عدد من اللجان الانتخابية، رغم عدم احتواء تلك المقاطع المصورة على أية مخالفات، أو تقدمهم ببلاغات تفيد بذلك، مؤكداً أن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية بكل حسم حيال مروجي تلك الادعاءات.

كانت وزارة الداخلية قد دعت أمس الاثنين، المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات خارج مقار اللجان الانتخابية؛ وذلك لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

يذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 قد بدأت أمس، على أن يتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية بعد الانتهاء من العملية الانتخابية، فيما ستجرى انتخابات الإعادة في الداخل يومي 17 و18 ديسمبر 2025.

وتشمل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 13 محافظة، يتنافس بها المترشحون بالنظام الفردي عبر 73 دائرة انتخابية، بإجمالي 1316 مترشحاً.

وجاءت القاهرة في الصدارة من حيث عدد الدوائر الانتخابية، بإجمالي 19 دائرة انتخابية يتنافس بها 205 مترشحين، ثم محافظة الدقهلية، بإجمالي 10 دوائر انتخابية يتنافس بها 288 مترشحاً، ثم محافظة الشرقية بإجمالي 9 دوائر انتخابية يتنافس بها 253 مترشحاً، ثم محافظة الغربية بإجمالي 7 دوائر انتخابية يتنافس بها 140 مترشحاً، ثم محافطة القليوبية بإجمالي 6 دوائر انتخابية يتنافس بها 71 مترشحاً ومحافظة المنوفية بإجمالي 6 دوائر انتخابية يتنافس بها 125 مترشحاً.

وجاء في الترتيب التالي محافظة كفر الشيخ بإجمالي 4 دوائر انتخابية يتنافس بها 88 مترشحاً، ثم محافظة الإسماعيلية بإجمالي 3 دوائر انتخابية يتنافس بها 36 مترشحاً، ثم محافظة دمياط بإجمالي دائرتين انتخابيتين يتنافس بهما 39 مترشحاً، ومحافظة بورسعيد بإجمالي دائرتين انتخابيتين يتنافس بهما 20 مترشحاً، ومحافظة جنوب سيناء بإجمالي دائرتين انتخابيتين يتنافس بهما 15 مترشحاً، ومحافظة شمال سيناء بإجمالي دائرتين انتخابيتين يتنافس بهما 12 مترشحاً ومحافظة السويس بدائرة واحدة يتنافس بها 18 مترشحاً.