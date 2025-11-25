كاتب: صوت الناخب قد يحسم النتيجة.. وجولة الإعادة هي مرحلة الحسم الحقيقي

قال الكاتب الصحفي علي حسن إن الدور الذي يلعبه الناخب في العملية الانتخابية يعد “العنصر الأول والفيصل” في تحديد النتائج، مشيرًا إلى أن الفارق بين المتنافسين قد لا يتجاوز صوتًا أو صوتين في كثير من الأحيان، وهو ما يجعل المشاركة مسئولية أساسية لكل مواطن.

التقاعس قد يغيّر مسار النتائج

وأضاف حسن أن امتناع بعض الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم يمكن أن يؤثر على حظوظ مرشحين يتمتعون بالكفاءة، مؤكدًا أن غياب عدد من الأصوات قد يمنح الفرصة لمن لا يمتلك نفس مستوى القدرات أو الخبرة.

جولة الإعادة.. لحظة الحسم

وأوضح أن جولة الإعادة أصبحت جزءًا شبه ثابت في المشهد الانتخابي، حيث تتقلص المنافسة بين مرشحين فقط، مما يجعلها مرحلة الحسم الفعلية التي تُحدد فيها النتائج النهائية بصورة أوضح، ويصبح تأثير كل صوت مضاعفًا.

وأكد الكاتب الصحفي أن الوعي الانتخابي والمشاركة الإيجابية يساهمان في تعزيز اختيار الأنسب، مشددًا على أهمية أداء المواطنين لدورهم في العملية الانتخابية بما يحقق الصالح العام ويعزز من جودة الممثلين في مواقع المسئولية.