وزير التعليم العالي يستقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي لبحث التعاون الأكاديمي المشترك
اليوم الثاني.. توافد المواطنين على لجنة المدرسة البريطانية بالرحاب بانتخابات 2025
محمد يوسف: لا أعتقد أن وسام أبو علي سيعود للأهلي مرة أخرى..ولم نناقش الفكرة
الإمارات تدعو لوقف حرب السودان وتؤكد استمرار المساعدات
الأمن يتدخل لفض مشاجرة بين أنصار مرشحين بدار السلام
محمود مسلم يدلي بصوته في انتخابات النواب ويؤكد: المشاركة الوطنية رسالة قوة للداخل والخارج
الأقمار الصناعية ترصد: سحب محملة بالأمطار قادمة باتجاه الوجه البحري
معرفش حاجة عن التزوير.. رمضان صبحي ينفى التهم الموجهة إليه في ثالث جلسات محاكمته
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية
الأمور ليست معقدة.. تفاصيل أزمة تجديد عقد إمام عاشور في الأهلي
فلكيًا .. متى سينتهي الخريف ويفتح فصل الشتاء أبوابه؟
المحكمة العسكرية اللبنانية تؤجل محاكمة الفنان فضل شاكر إلى 3 فبراير المقبل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
كاتب: صوت الناخب قد يحسم النتيجة.. وجولة الإعادة هي مرحلة الحسم الحقيقي

منار عبد العظيم

قال الكاتب الصحفي علي حسن إن الدور الذي يلعبه الناخب في العملية الانتخابية يعد “العنصر الأول والفيصل” في تحديد النتائج، مشيرًا إلى أن الفارق بين المتنافسين قد لا يتجاوز صوتًا أو صوتين في كثير من الأحيان، وهو ما يجعل المشاركة مسئولية أساسية لكل مواطن.

التقاعس قد يغيّر مسار النتائج

وأضاف حسن أن امتناع بعض الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم يمكن أن يؤثر على حظوظ مرشحين يتمتعون بالكفاءة، مؤكدًا أن غياب عدد من الأصوات قد يمنح الفرصة لمن لا يمتلك نفس مستوى القدرات أو الخبرة.

جولة الإعادة.. لحظة الحسم

وأوضح أن جولة الإعادة أصبحت جزءًا شبه ثابت في المشهد الانتخابي، حيث تتقلص المنافسة بين مرشحين فقط، مما يجعلها مرحلة الحسم الفعلية التي تُحدد فيها النتائج النهائية بصورة أوضح، ويصبح تأثير كل صوت مضاعفًا.

وأكد الكاتب الصحفي أن الوعي الانتخابي والمشاركة الإيجابية يساهمان في تعزيز اختيار الأنسب، مشددًا على أهمية أداء المواطنين لدورهم في العملية الانتخابية بما يحقق الصالح العام ويعزز من جودة الممثلين في مواقع المسئولية.

العملية الانتخابية الوعي الانتخابي انتخابات النواب انتخابات النواب 2025

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

سماع أذان الفجر

5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها

صلاح مصدق

شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك

رئيس جامعة المنصورة

رئيس جامعة المنصورة يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

محافظ أسيوط يطلق شراكة استراتيجية مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتعزيز التنمية المستدامة

محافظ أسيوط يطلق شراكة استراتيجية مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتعزيز التنمية المستدامة

محافظ أسيوط: استرداد أكثر من 135 فدانا خلال إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

محافظ أسيوط: استرداد 135 فدانا خلال إزالة 16 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

الرامن الكوري المنزلي.. كل ما تحتاج معرفته عن التريند الأكثر انتشارًا وصفات متنوعة

الرامن الكوري المنزلي… كل ما تحتاج معرفته عن التريند الأكثر انتشارًا وصفات متنوعة
مفكرة الامتنان.. الصيحة التي تغير حياتك في 5 دقائق يومياً

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

