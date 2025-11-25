قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليكون مالك حلالا.. الإفتاء تحذر الموظفين من 3 أفعال شائعة
البيت الأبيض يرد على اتهام ترامب بالانحياز لروسيا في الملف الأوكراني
الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق
ماذا يفعل من شك في وضوئه؟.. علي جمعة يحسم الأمر بقاعدة فقهية
السويد تخطط لشراء صواريخ بعيدة المدى يمكنها الوصول لأهداف في عمق روسيا
قانون مباشرة الحقوق السياسية يحدد عقوبات رادعة لمواجهة تجاوزات الانتخابات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 25-11-2025
طرق استخراج فيش جنائي 2025
إجراءات اكتساب الأجانب أبناء الأم المصرية على الجنسية
أغلقت الغرفة عليهم.. تجديد حبس 3 لصوص اقتحموا شقة سيدة بسوهاج
خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع فرص لسقوط أمطار ونشاط للرياح وحالات عدم استقرار محدودة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

ووفقًا لهيئة الأرصاد، فإنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الثلاثاء، كالتالي:

  • القاهرة والوجه البحري: 25–24 درجة
  • السواحل الشمالية: 23–24 درجة
  • شمال الصعيد: 26–25 درجة
  • جنوب الصعيد: 31–29 درجة

أشارت هيئة الأرصاد إلى أن الطقس اليوم، يشهد تكون شبورة مائية اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى التاسعة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

أمطار على عدة مناطق

حول فرص الأمطار، خلال الطقس اليوم، فإنه من المتوقع أن تشهد البلاد أمطار متوسطة ورعدية متوقع أن تؤدي إلى تساقط سيول على مناطق من جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، قد تمتد إلى بعض المناطق من جنوب الصعيد.

فيما تشهد مناطق أخرى خلال الطقس اليوم، أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتكون هناك أمطار خفيفة جدًا (نسبة 20%) على مناطق من القاهرة الكبرى خلال فترات متقطعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد الطقس اليوم، نشاطًا للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

سحب رعدية وسيول محتملة

وحذرت الأرصاد الجوية، خلال الطقس اليوم من، سحب رعدية نسبتها 40%، تسبب في وجود السيول المحتملة على سلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد، يصاحبها رياح هابطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، والبرق والرعد المصاحبين للسحب الرعدية على مناطق أخرى متفرقة.

وأكدت الهيئة أنها تتابع تحديثات الطقس بشكل مستمر، داعيةً المواطنين والجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من تأثيرات الأحوال الجوية المتوقعة.

الطقس اليوم حالة الطقس درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

أمير قطر

بعد تريند آيفون 13 الخاص بـ أمير قطر.. الهاتف ليس iPhone 13

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

هبة

زوجة الراحل شيكا تحتفل ببراءتها من تهمة تجارة الأعضاء

ترشيحاتنا

وفد جامعة الأزهر

وفد جامعة الأزهر يبحث آفاق التعاون مع جامعة وسط الصين الزراعية

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: المغالاة في المهور ومعاملة الزواج كمشروع تجاري وراء أزمة البيوت

دار الإفتاء

أمين الإفتاء: حرمان الأجداد من رؤية أحفادهم وزر كبير وإفساد تربوي

بالصور

نوفمبر الأسود في سوهاج.. شهر مضطرب يهز الشارع ويكشف عن موجة الحوادث المؤلمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفضل 3 أطعمة تمنع تساقط الشعر عند النساء رقم 2 مفاجأة

أفضل 3 أطعمة تمنع تساقط الشعر عند النساء رقم 2 مفاجأة
أفضل 3 أطعمة تمنع تساقط الشعر عند النساء رقم 2 مفاجأة
أفضل 3 أطعمة تمنع تساقط الشعر عند النساء رقم 2 مفاجأة

ترتيب البيت على الطريقة اليابانية… سر السلام النفسي

ترتيب البيت على الطريقة اليابانية… سر السلام النفسي
ترتيب البيت على الطريقة اليابانية… سر السلام النفسي
ترتيب البيت على الطريقة اليابانية… سر السلام النفسي

Skin Cycling… روتين العناية بالبشرة يغزو السوشيال ميديا

Skin Cycling… روتين العناية بالبشرة الذي غزا السوشيال ميديا
Skin Cycling… روتين العناية بالبشرة الذي غزا السوشيال ميديا
Skin Cycling… روتين العناية بالبشرة الذي غزا السوشيال ميديا

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد