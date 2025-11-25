الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع فرص لسقوط أمطار ونشاط للرياح وحالات عدم استقرار محدودة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

ووفقًا لهيئة الأرصاد، فإنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الثلاثاء، كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: 25–24 درجة

السواحل الشمالية: 23–24 درجة

شمال الصعيد: 26–25 درجة

جنوب الصعيد: 31–29 درجة

أشارت هيئة الأرصاد إلى أن الطقس اليوم، يشهد تكون شبورة مائية اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى التاسعة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

أمطار على عدة مناطق

حول فرص الأمطار، خلال الطقس اليوم، فإنه من المتوقع أن تشهد البلاد أمطار متوسطة ورعدية متوقع أن تؤدي إلى تساقط سيول على مناطق من جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، قد تمتد إلى بعض المناطق من جنوب الصعيد.

فيما تشهد مناطق أخرى خلال الطقس اليوم، أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتكون هناك أمطار خفيفة جدًا (نسبة 20%) على مناطق من القاهرة الكبرى خلال فترات متقطعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد الطقس اليوم، نشاطًا للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

سحب رعدية وسيول محتملة

وحذرت الأرصاد الجوية، خلال الطقس اليوم من، سحب رعدية نسبتها 40%، تسبب في وجود السيول المحتملة على سلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد، يصاحبها رياح هابطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، والبرق والرعد المصاحبين للسحب الرعدية على مناطق أخرى متفرقة.

وأكدت الهيئة أنها تتابع تحديثات الطقس بشكل مستمر، داعيةً المواطنين والجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من تأثيرات الأحوال الجوية المتوقعة.