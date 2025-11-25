قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الانفصال عن سوريا | أحمد موسى ينفعل على الهواء .. شاهد
محافظة الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك .. صور
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
رياضة

موقف الأهلي من تجديد عقد اللاعب إمام عاشور.. مفاجأة

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام عن موقف الأهلي من تجديد عقد اللاعب إمام عاشور .

موقف الأهلي من تجديد عقد اللاعب إمام عاشور

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"تقارير: الأهلي متمسك بإمام عاشور ويخطط لبدء مفاوضات تجديد عقده في يناير".

الأمور ليست معقدة.. تفاصيل أزمة تجديد عقد إمام عاشور في الأهلي

وكان قد كشف محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، تفاصيل عدم التوصل لاتفاق مع اللاعب إمام عاشور بشأن تعديل عقده.

وقال يوسف في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 1 إن الجلسة مع اللاعب بعد كأس العالم لم تكن معقدة، مؤكدًا أن عاشور لاعب منضبط على المستوى الفني، وأن النادي سعيد بعودته لأنه يمثل إضافة قوية للفريق.

وأوضح أنه استمع لوجهة نظر اللاعب ونقلها كاملة إلى إدارة النادي، مشيرًا إلى أن الأمر في النهاية يتعلق بالعقد القائم بين الطرفين.

وأضاف يوسف أن الأهلي يتعامل باحترام مع وكيل اللاعب آدم وطني، إلا أن النادي قرر وقف التعامل معه بعد تصريحاته الأخيرة التي اعتبرها مسيئة وغير دقيقة بحق الأهلي، خصوصًا ما يتعلق بالتشكيك في احترافيته واحترامه للعقود.

إمام عاشور الاهلي الزمالك أمير هشام تجديد عقد إمام عاشور

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

توافد كثيف للناخبين في آخر ساعة قبل غلق لجان دار السلام

توافد كثيف للناخبين في آخر ساعة قبل غلق لجان دار السلام

لجان الانتخابية

طوابير كثيفة من الشباب أمام لجان قصر النيل قبل إغلاق باب الاقتراع

انتخابات

استمرار توافد الناخبين بانتخابات النواب بمصر القديمه والمنيل.. صور

بالصور

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

