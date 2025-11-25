أحمد شوبير: معلول كان يستحق موسمًا إضافيًا مع الأهلي

انتقد الإعلامي أحمد شوبير إدارة النادي الأهلي على خلفية رحيل الظهير التونسي علي معلول مع نهاية الموسم الماضي، معتبرًا أن القرار جاء متسرعًا.



وقال شوبير في تصريحات إذاعية إن الأهلي «استعجل» في عدم تمديد عقد معلول لموسم إضافي، خاصة بعد استعادة اللاعب مستواه في الدوري التونسي وعودته لصفوف منتخب بلاده للمشاركة في بطولة العرب، وربما كأس الأمم الأفريقية.



وأضاف: «بصراحة كنت شايف إنه كان يقدر يكمل موسم كمان مع الأهلي، وده رأيي الشخصي».



وكان الأهلي قد أعلن رحيل علي معلول في يوليو الماضي عقب انتهاء الموسم، لينتقل بعدها اللاعب إلى صفوف النادي الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر.