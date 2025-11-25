شوبير: النادي الأهلي استعجل في رحيل علي معلول

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن رأيه في رحيل التونسي على معلول لاعب فريق الأهلي السابق.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي عبر أون سبورت إف إم، إن النادي الأهلي استعجل فى رحيل التونسي على معلول لاعب الفريق السابق.



وتابع شوبير قائلاً:" في رأيي الأهلي استعجل شوية لما قرر إن علي معلول ميمدش سنة كمان، خصوصًا بعد ما اللاعب رجع يتألق في الدوري التونسي ورجع لمنتخب بلده وداخل بطولة العرب وغالبًا الأمم الأفريقية".

واختتم قائلاً:" بصراحة كنت شايف إنه كان ممكن يكمل موسم إضافي مع الأهلي وده رأيي الشخصي".