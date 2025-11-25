قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الانفصال عن سوريا | أحمد موسى ينفعل على الهواء .. شاهد
محافظة الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك .. صور
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تحقيقات وملفات

انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال من المواطنين على الانتخاب في اليوم الثاني للاقتراع والنساء والشباب يتصدرون المشهد

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
قسم المحافظات

شهد اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025في محافظات المرحل  الثانية اقبالا كبير من جانب المواطنين من الشباب والنساء والرجال منذ بداية فتح باب الاقتراع..

 

الشرقية

أكدت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، أن المجلس نفذ عددا كبيرا من الندوات التوعوية لرفع وعي السيدات وتعريفهن بحقوقهن السياسية وأهمية مشاركتهن فى انتخابات مجلس النواب بطرق اختيار صحيحة.

وأشارت إلى  أن اليوم الأول شهد إقبال ملحوظ  من المرأة، خاصة فى القرى، للمشاركة فى العملية الانتخابية وإبداء آرائهن بحرية ووعى.

وأضافت أنه من المتوقع اليوم ارتفاع أعداد الناخبين والناخبات وخاصة أن اليوم الثلاثاء هو اليوم الثاني لإنتخابات المرحلة الثانية.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤   ألف و ١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.

 

 

القليوبية

شهدت محافظة القليوبية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، إقبالا كبيرًا من الناخبين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، في مشهد يعكس حرص المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الدستوري واستكمال مسيرة البناء والتنمية، حيث توافد المواطنون من مختلف الأعمار والفئات بصورة لافتة، وحرص الكثيرون على التواجد أمام اللجان قبل بدء عملية التصويت.

من جانبه قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية للاطمئنان علي سير العملية الانتخابية بلجان مدينة بنها ، وذلك في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025. 

جاءت هذه الجولة بعد أن تأكد المحافظ، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، من إتمام فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية في الموعد المحدد لها بجميع أنحاء المحافظة حيث تفقد المحافظ لجنة مدرسة بن خلدون الابتدائية بمدينة بنها.

​وخلال جولته، اطمأن المحافظ على سير العملية الانتخابية، واستمع إلى آراء المواطنين والقائمين على اللجان، مشددًا على أن الانتخابات تسير وفقاً لكافة التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، ما يضمن نزاهة وشفافية الاستحقاق الدستوري.

المشاركة الإيجابية 

وأشاد المحافظ بـ "الوعي الكبير والمشاركة الإيجابية" الذي أظهره ناخبو القليوبية، خاصةً في مدينة بنها، مؤكداً أن الإقبال يعكس حرص المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم. ووجه المحافظ بتوفير كافة لوازم الراحة والدعم اللوجستي للناخبين داخل وخارج اللجان، مؤكداً على أهمية تذليل أي عقبات قد تواجه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مقاعد متحركة ومناطق انتظار مجهزة.

تشهد اللجان الانتخابية بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، خلال اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025، تزايدا ملحوظا في أعداد الناخبين للإدلاء بأصواتهم قبل غلق اللجان للراحة من الفترة الأولى للعملية الانتخابية في تمام الساعة الثالثة مساءً.

جنوب سيناء 

تواصل لجان الاقتراع في مختلف مدن محافظة جنوب سيناء استقبال المواطنين 

 بأصواتهم في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء يسودها الهدوء والانضباط والتنظيم الكامل من الجهات المشرفة على العملية الانتخابية.

وشهدت لجان طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، نويبع، أبو رديس، أبو زنيمة، رأس سدر، طابا وسانت كاترين توافدًا مستمرًا منذ الساعات الأولى لبدء التصويت في اليوم الثاني، حيث حرص المواطنون من مختلف الفئات العمرية على مواصلة المشاركة الفعّالة التي تعكس الوعي بأهمية هذا الاستحقاق الوطني.

وتواصل الجهات الأمنية تأمين محيط اللجان وتسهيل حركة دخول وخروج المواطنين، فيما يواصل القضاة ورؤساء اللجان الإشراف الكامل على مجريات العملية الانتخابية لضمان الشفافية وتيسير إجراءات التصويت.

وأكدت غرفة العمليات بالمحافظة أن اللجان الانتخابية تعمل بكامل طاقتها لليوم الثاني على التوالي، وأن الإقبال يشهد زيادة تدريجية على مدار اليوم، في ظل التزام تام بالإجراءات التنظيمية التي تضمن سهولة وسلاسة عملية التصويت.

وجددت المحافظة دعوتها لجميع المواطنين الذين لم يُدلوا بعد بأصواتهم إلى التوجه إلى مقار اللجان الانتخابية قبل موعد الإغلاق الرسمي، تأكيدًا لدورهم الوطني في اختيار ممثليهم داخل مجلس النواب .

انتخابات مجلس النواب مجلس النواب اقبال الناخبين القليوبية جنوب سيناء

