انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال من المواطنين على الانتخاب في اليوم الثاني للاقتراع والنساء والشباب يتصدرون المشهد

شهد اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025في محافظات المرحل الثانية اقبالا كبير من جانب المواطنين من الشباب والنساء والرجال منذ بداية فتح باب الاقتراع..

الشرقية

أكدت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، أن المجلس نفذ عددا كبيرا من الندوات التوعوية لرفع وعي السيدات وتعريفهن بحقوقهن السياسية وأهمية مشاركتهن فى انتخابات مجلس النواب بطرق اختيار صحيحة.

وأشارت إلى أن اليوم الأول شهد إقبال ملحوظ من المرأة، خاصة فى القرى، للمشاركة فى العملية الانتخابية وإبداء آرائهن بحرية ووعى.

وأضافت أنه من المتوقع اليوم ارتفاع أعداد الناخبين والناخبات وخاصة أن اليوم الثلاثاء هو اليوم الثاني لإنتخابات المرحلة الثانية.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و ١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.

القليوبية

شهدت محافظة القليوبية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، إقبالا كبيرًا من الناخبين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، في مشهد يعكس حرص المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الدستوري واستكمال مسيرة البناء والتنمية، حيث توافد المواطنون من مختلف الأعمار والفئات بصورة لافتة، وحرص الكثيرون على التواجد أمام اللجان قبل بدء عملية التصويت.

من جانبه قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية للاطمئنان علي سير العملية الانتخابية بلجان مدينة بنها ، وذلك في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025.

جاءت هذه الجولة بعد أن تأكد المحافظ، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، من إتمام فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية في الموعد المحدد لها بجميع أنحاء المحافظة حيث تفقد المحافظ لجنة مدرسة بن خلدون الابتدائية بمدينة بنها.

​وخلال جولته، اطمأن المحافظ على سير العملية الانتخابية، واستمع إلى آراء المواطنين والقائمين على اللجان، مشددًا على أن الانتخابات تسير وفقاً لكافة التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، ما يضمن نزاهة وشفافية الاستحقاق الدستوري.

المشاركة الإيجابية

وأشاد المحافظ بـ "الوعي الكبير والمشاركة الإيجابية" الذي أظهره ناخبو القليوبية، خاصةً في مدينة بنها، مؤكداً أن الإقبال يعكس حرص المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم. ووجه المحافظ بتوفير كافة لوازم الراحة والدعم اللوجستي للناخبين داخل وخارج اللجان، مؤكداً على أهمية تذليل أي عقبات قد تواجه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مقاعد متحركة ومناطق انتظار مجهزة.

تشهد اللجان الانتخابية بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، خلال اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025، تزايدا ملحوظا في أعداد الناخبين للإدلاء بأصواتهم قبل غلق اللجان للراحة من الفترة الأولى للعملية الانتخابية في تمام الساعة الثالثة مساءً.

جنوب سيناء

تواصل لجان الاقتراع في مختلف مدن محافظة جنوب سيناء استقبال المواطنين

بأصواتهم في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء يسودها الهدوء والانضباط والتنظيم الكامل من الجهات المشرفة على العملية الانتخابية.

وشهدت لجان طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، نويبع، أبو رديس، أبو زنيمة، رأس سدر، طابا وسانت كاترين توافدًا مستمرًا منذ الساعات الأولى لبدء التصويت في اليوم الثاني، حيث حرص المواطنون من مختلف الفئات العمرية على مواصلة المشاركة الفعّالة التي تعكس الوعي بأهمية هذا الاستحقاق الوطني.

وتواصل الجهات الأمنية تأمين محيط اللجان وتسهيل حركة دخول وخروج المواطنين، فيما يواصل القضاة ورؤساء اللجان الإشراف الكامل على مجريات العملية الانتخابية لضمان الشفافية وتيسير إجراءات التصويت.

وأكدت غرفة العمليات بالمحافظة أن اللجان الانتخابية تعمل بكامل طاقتها لليوم الثاني على التوالي، وأن الإقبال يشهد زيادة تدريجية على مدار اليوم، في ظل التزام تام بالإجراءات التنظيمية التي تضمن سهولة وسلاسة عملية التصويت.

وجددت المحافظة دعوتها لجميع المواطنين الذين لم يُدلوا بعد بأصواتهم إلى التوجه إلى مقار اللجان الانتخابية قبل موعد الإغلاق الرسمي، تأكيدًا لدورهم الوطني في اختيار ممثليهم داخل مجلس النواب .