الضويني يتفقد برنامج تعلم لغة الإشارة في الجامع الأزهر

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بحضور الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والدكتورة إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لشئون الواعظات، اليوم الثلاثاء، «برنامج تعلّم لغة الإشارة»، المنعقد بالتعاون بين مجمع البحوث الإسلامية والجامع الأزهر والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويستمر البرنامج لمدة ستة أشهر، بواقع يومين أسبوعيًا، حيث تُنفَّذ الجلسات العملية يوم الثلاثاء برواق ابن حجر بالجامع الأزهر، بهدف دعم قدرات الوعّاظ والواعظات وتمكينهم من إيصال الرسالة الدعوية إلى مختلف فئات المجتمع.

وأكد وكيل الأزهر أن الاهتمام بذوي الهمم يأتي في صدارة أولويات الأزهر الشريف، تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتوفير بيئة تعليمية ودعوية شاملة تراعي احتياجات جميع فئات المجتمع دون استثناء.

وأوضح الدكتور محمد الضويني أن برنامج تعلّم لغة الإشارة يمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة الدعاة على إيصال رسالة الأزهر الوسطية لمن لديهم إعاقات سمعية، بما يضمن حقهم في فهم أحكام دينهم بصورة صحيحة وميسّرة.

وأكد الدكتور محمد الضويني أن الأزهر مستمر في التوسع في برامج التأهيل والتدريب الموجَّهة لذوي الهمم، مشيرًا إلى أن افتتاح فروع متخصصة في مختلف المحافظات يمثّل نقلة نوعية في دمجهم وتمكينهم من الاستفادة من البرامج العلمية والقرآنية المقدَّمة داخل الأروقة الأزهرية.

جدير بالذكر أن الأزهر الشريف يعمل على التوسع في خدماته المقدمة لذوي الهمم؛ حيث تم الإعلان عن افتتاح فرع متخصص لخدمة هذه الفئة في كل محافظة على مستوى الجمهورية، ليكون الرواق الأزهري لذوي الهمم مظلة تعليمية موحّدة تثقّفهم دينيًا. وقد بلغ عدد المستفيدين 1306 مستفيدين في 27 مقرًا تم تخصيصها بالكامل لتلبية احتياجات ذوي الهمم، مع إعداد كوادر مؤهلة للتعامل معهم في مجالات تحفيظ القرآن الكريم وتعليم صحيح الدين.