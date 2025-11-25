قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظة الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك .. صور
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

مرصد الأزهر يدين الاعتداء العنصري على الطلاب المسلمين أثناء الصلاة بجامعة بفلوريدا

الاعتداء العنصري على الطلاب المسلمين أثناء الصلاة بجامعة بفلوريدا
الاعتداء العنصري على الطلاب المسلمين أثناء الصلاة بجامعة بفلوريدا
شيماء جمال

هزّت جامعة جنوب فلوريدا (USF) حادثة اعتداء ديني خطيرة تعرّض لها عدد من أعضاء اتحاد الطلاب المسلمين (MSA) أثناء أدائهم الصلاة في الحرم الجامعي، ما أثار موجة من القلق والمطالبات بالتحقيق والتحرك الفوري.

ووثّق مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تعرّض الطلاب المسلمين لمضايقات من ثلاثة أشخاص اقتربوا منهم أثناء السجود. 

وتضمنت الاعتداءات أفعالاً استفزازية ومهينة، حيث شوهد أحدهم وهو يتناول لحم الخنزير أمام المصلين، ويوجه إهانات لهم بسبب عقيدتهم.


ولم يقتصر الاعتداء على الإهانات اللفظية؛ إذ أفاد اتحاد الطلاب المسلمين بأن المعتدين قاموا بالصراخ على طالبة محجبة مطالبين إياها بنزع حجابها بعبارات مسيئة، كما داسوا بالقرب من رؤوس المصلين بأحذية ذات مقدمة فولاذية وبصقوا باتجاههم.

ونقلت قناة "WTSP" التابعة لشبكة "CBS" عن الطالب ساجد خان، عضو الاتحاد، شعور الطلاب بـ "انتزاع إحساسهم بالأمان"، مؤكدًا أن هذه الحوادث تزيد من شعورهم بالعزلة.

وتعمل شرطة الجامعة حاليًا على تحديد هوية المعتدين، الذين نشروا هم أنفسهم فيديو الحادثة على حساب يزعم أصحابه أنهم ينفذون تعاليم دينهم ما يثير مخاوف من تبرير الكراهية باسم الدين.

وردًا على الحادث، قدّم اتحاد الطلاب المسلمين خطابًا رسميًا لإدارة الجامعة يتضمن قائمة من المطالب تهدف إلى تعزيز الأمن وحماية الطلاب، شملت:- إصدار بيان علني يرفض الإسلاموفوبيا ويؤكد حماية الطلاب.
- فتح تحقيق رسمي وتطبيق إجراءات وقائية لتعزيز السلامة.
- توفير وجود أمني إضافي لحماية الطلاب المسلمين.
- تخصيص مكان آمن لممارسة الشعائر الدينية في الحرم الجامعي.

من جانبه، أعرب مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف عن "بالغ قلقه" إزاء هذا الاعتداء، واصفًا إياه بأنه "استهداف مباشر للشعائر الإسلامية" ويحوّل البيئات الأكاديمية الآمنة إلى مساحات للترهيب.

وطالب المرصد الجامعة بـ "الاستجابة السريعة والتحرك لمجابهة مثل هذه الحوادث مع التحلي بالشفافية"، مؤكدًا أن التباطؤ يفاقم شعور الضحايا بالخوف، وأن حرية العبادة مكفولة قانونًا.

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

الصين وروسيا

مسئول صيني: نسعى لتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع روسيا

علم الصين وماليزيا

الصين وماليزيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك

النموالاقتصادي

البنك الأوروبي: تباطؤ النمو السكاني يحدث فوضى اقتصادية

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

أحمد مجدي

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

