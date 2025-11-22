قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
ديني

مرصد الأزهر يدين هجمات «داعش» ضد المدنيين والقوات الأمنية فى الكونغو

شيماء جمال

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بشدة هجمات تنظيم «داعش» الإرهابي ضد المدنيين والقوات الأمنية فى الكونغو.

هجمات تنظيم «داعش» فى الكونغو

وقال فى بيان له: أعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) أن مسلحين مرتبطين بتنظيم «داعش» الإرهابي قتلوا 89 مدنيًا في سلسلة من الهجمات المروعة استهدفت إقليم لوبيرو شرق البلاد.


وأوضحت البعثة في بيان لها أن الهجمات نفذها مقاتلون من قوات التحالف الديمقراطية (ADF)، التي تربطها صلات بتنظيم «داعش»، في مناطق متعددة بمقاطعة شمال كيفو خلال الفترة ما بين 13 و19 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أن من بين القتلى 20 امرأة على الأقل وعددًا غير محدد من الأطفال. 

وفي تصعيد خطير، هاجم المسلحون أيضًا مركزًا صحيًا في بيامبوي، مما أسفر عن مقتل 17 شخصًا على الأقل، بينهم نساء كن يتلقين رعاية الأمومة. وأضاف البيان أن منفذي الهجوم أضرموا النار في أربعة أجنحة تؤوي المرضى داخل المركز الصحي، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات اختطاف ونهب للإمدادات الطبية.


من جهته، يدين مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بشدة هجمات تنظيم «داعش» الإرهابي ضد المدنيين والقوات الأمنية، سواء الكونغولية أو بعثة الأمم المتحدة. 


كما يحذر المرصد من أن إقدام التنظيم على تنفيذ هذه الهجمات يمثل تهديدًا مباشرًا لاتفاق السلام المبرم في البلاد، وينذر بـ«جعل عودة مشاهد العنف والإرهاب وشيكة بعد فترة من الهدوء». 

لذلك، يطالب مرصد الأزهر بتكثيف الحضور الأمني الفوري لمنع تسلل عناصر التنظيم وتنفيذ عمليات تستهدف المدنيين والقوات الأمنية دون تمييز.

مرصد الأزهر مكافحة التطرف داعش الكونغو هجمات تنظيم «داعش» الأزهر

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
عبد الله الرويشد
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
تسلا
منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

