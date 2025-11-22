مرصد الأزهر يدين هجمات «داعش» ضد المدنيين والقوات الأمنية فى الكونغو

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بشدة هجمات تنظيم «داعش» الإرهابي ضد المدنيين والقوات الأمنية فى الكونغو.

هجمات تنظيم «داعش» فى الكونغو

وقال فى بيان له: أعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) أن مسلحين مرتبطين بتنظيم «داعش» الإرهابي قتلوا 89 مدنيًا في سلسلة من الهجمات المروعة استهدفت إقليم لوبيرو شرق البلاد.



وأوضحت البعثة في بيان لها أن الهجمات نفذها مقاتلون من قوات التحالف الديمقراطية (ADF)، التي تربطها صلات بتنظيم «داعش»، في مناطق متعددة بمقاطعة شمال كيفو خلال الفترة ما بين 13 و19 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أن من بين القتلى 20 امرأة على الأقل وعددًا غير محدد من الأطفال.

وفي تصعيد خطير، هاجم المسلحون أيضًا مركزًا صحيًا في بيامبوي، مما أسفر عن مقتل 17 شخصًا على الأقل، بينهم نساء كن يتلقين رعاية الأمومة. وأضاف البيان أن منفذي الهجوم أضرموا النار في أربعة أجنحة تؤوي المرضى داخل المركز الصحي، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات اختطاف ونهب للإمدادات الطبية.



من جهته، يدين مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بشدة هجمات تنظيم «داعش» الإرهابي ضد المدنيين والقوات الأمنية، سواء الكونغولية أو بعثة الأمم المتحدة.



كما يحذر المرصد من أن إقدام التنظيم على تنفيذ هذه الهجمات يمثل تهديدًا مباشرًا لاتفاق السلام المبرم في البلاد، وينذر بـ«جعل عودة مشاهد العنف والإرهاب وشيكة بعد فترة من الهدوء».

لذلك، يطالب مرصد الأزهر بتكثيف الحضور الأمني الفوري لمنع تسلل عناصر التنظيم وتنفيذ عمليات تستهدف المدنيين والقوات الأمنية دون تمييز.