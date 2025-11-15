قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

مرصد الأزهر يعلق على دعوة جوارديولا لملء مدرجات مباراة «كتالونيا وفلسطين».. تفاصيل

شيماء جمال

قال مركز الأزهر العالمي لمكافحة التطرف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إن دعوة المدرب الإسباني الشهير بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، لملء مدرجات مباراة «كتالونيا–فلسطين» تضامنًا مع غزة ودعمًا للقضية الفلسطينية، تعكس وعيًا إنسانيًا متزايدًا يرفض جرائم الكيان الصـ هـ يوني.

دعوة جوارديولا لملء مدرجات مباراة «قطلونية–فلسطين»

وجّه المدرب الإسباني الشهير بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، نداءً لجماهير برشلونة لحضور ودعم المباراة الخيرية التي ستجمع بين منتخبي كتالونيا وفلسطين، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أرضية الملعب الأولمبي لويس كومبانيس بمدينة برشلونة.

وأكد جوارديولا، في فيديو نشره عبر منصة «إكس»، أن هذه المواجهة "أكثر من مجرد مباراة"، بل هي "صرخة تضامن" تُهدى على وجه الخصوص إلى أرواح أكثر من 400 رياضي فلسطيني استـ شهدوا في غزة.

ودعا المدرب الجماهير إلى ملء الملعب تعبيرًا عن دعمهم للقضية الفلسطينية وللرسالة الإنسانية النبيلة التي تحملها هذه الفعالية.

تجدر الإشارة إلى أن عائدات التذاكر لهذه المباراة سيتم تخصيصها بالكامل لدعم المشروعات الإنسانية والمجتمعية في فلسطين.

وقد حظيت دعوة جوارديولا والمبادرة بتفاعل واسع وإيجابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يُنظر إلى المباراة على أنها خطوة رمزية قوية تعبر عن رفض الاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

في هذا السياق، أكد مرصد الأزهر أن دعوة جوارديولا ومبادرات التضامن المماثلة تعكس وعيًا إنسانيًا متزايدًا يرفض جرائم الكيان الصـ هـ يوني، كما أكد على أهمية الدعم الكامل لكل فعالية سلمية تكشف حقيقة العدوان وتقف بجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

تضامنًا مع غزة غزة مرصد الأزهر جوارديولا فلسطين الصـ هـ يوني بيب جوارديولا مانشستر سيتي قطلونية برشلونة

