ديني

مرصد الأزهر يختتم بصيرة في أسيوط بندوة حول دور الإنسانية في مواجهة التطرف الرقمي

مرصد الأزهر يختتم "بصيرة" في أسيوط بندوة حول دور الإنسانية والتعايش في مواجهة التطرف
شيماء جمال

اختتم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية، الأربعاء 5 نوفمبر، فعاليات مبادرة "بصيرة" بمحافظة أسيوط، التي استمرت على مدار أربعة أيام، مؤكدًا على الدور المحوري للأزهر الشريف في تحصين الطلاب فكريًا وثقافيًا ضد تحديات العصر والأفكار المتطرفة.


وشهدت المحطة الختامية للمبادرة إقامة لقاء تثقيفي شامل في معهد حسين رشدي النموذجي بمدينة أسيوط، بحضور قيادات المنطقة الأزهرية.

وتضمنت الندوة الأخيرة مشاركة مجموعة من باحثي المرصد وأعضاء قطاع المعاهد الأزهرية، وركزت محاورها على بناء الوعي النقدي والاجتماعي لدى الطلاب، ومن أبرزها:

التطرف الإلكتروني وسبل المواجهة: حلل د. إيهاب شوقي مشرف وحدة التقارير الدورية، أسباب ومظاهر التطرف الرقمي ودور مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للأفكار المتطرفة.
 

 خطورة التكفير والوقاية الفكرية: تناول د. مختار محمد الباحث بوحدة البحوث والدراسات، عن الآثار المدمرة لظاهرة التكفير وتقديم سبل الحماية والوقاية الفكرية منها.
 

 منهج الأزهر ورسالته الأصيلة: استعرض د. ضياء الحق أبو بكر عضو المكتب الفني بقطاع المعاهد الأزهرية، معالم المنهج الأزهري كـ "صمام أمان فكري ومنهجي" للأجيال.
 

 الإنسانية في مواجهة التطرف: أكد د. أحمد خلف منسق وحدة الرصد باللغات الإفريقية، على أهمية قيم التعايش وقبول الآخر كأحد أركان المنهج الأزهري الوسطي.


وفي الختام، طرح الأستاذ مجدي إسماعيل فريد منسق وحدة التطوير والمتابعة، أسئلة تفاعلية على الطلاب حول محاور الندوة، وتم توزيع جوائز قيمة من إصدارات مرصد الأزهر على المتميزين، في خطوة تهدف إلى تشجيع القراءة والبحث العلمي.


تُعد مبادرة "بصيرة" ركيزة أساسية في استراتيجية الأزهر الهادفة إلى نشر ثقافة الوسطية والاعتدال، وتعزيز قيم المواطنة الإيجابية والتعايش السلمي في المجتمع. وتؤكد هذه الفعاليات الناجحة في أسيوط على التزام مرصد الأزهر وقطاع المعاهد بتنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الرامية إلى بناء شخصية الطالب القادرة على حمايته من الانزلاق في براثن التطرف.

مرصد الأزهر الأزهر بصيرة أسيوط دور الإنسانية والتعايش في مواجهة التطرف الرقمي مواجهة التطرف الرقمي التطرف الرقمي خطورة التكفير

