البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
ننشر توصيات الندوة الدولية المشتركة بين الأزهر والشئون الإسلامية السعودية لتعزيز قيم الوسطية
جيش الاحتلال يعلن عن إنذار عاجل بعد قليل لسكان جنوب لبنان
سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة
تعليمات أخيرة.. 12 معلومة عن مباراة الزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
قطع المياه عن بعض مناطق جنوب الجيزة مساء الجمعة.. تعرف عليها
استعدادات البعثات المصرية في الخارج لانتخابات مجلس النواب 2025
آلية دول الجوار الثلاثية.. تفاصيل المباحثات بين مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
لائحة السوبر| ركلات جزاء أم وقت إضافي بلقاءات نصف النهائي حال التعادل
كولر ومانويل جوزيه الأكثر تتويجا بالسوبر المصري
غرفة ملابس الأهلي قبل لقاء السوبر أمام سيراميكا كليوباترا.. صور
مرموش Vs صلاح.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي
ديني

ننشر توصيات الندوة الدولية المشتركة بين الأزهر والشئون الإسلامية السعودية لتعزيز قيم الوسطية

جانب من التكريم
جانب من التكريم
عبد الرحمن محمد

اختُتمت اليوم الخميس، فعاليات الندوة الدولية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، والتي جاءت تحت عنوان: «تجارب رائدة وآفاق مستقبلية في تعزيز قيم الاعتدال والوسطية»، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومعالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

وشارك في الندوة فضيلة أ.د/ محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور عواد بن سبتي العنزي، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة، وأ.د/ سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من القيادات الدينية بالأزهر والسعودية.

وناقشت الندوة جهود المؤسستين العريقتين في ترسيخ ثقافة الوسطية ومواجهة التطرف، إلى جانب استشراف مستقبل الاعتدال في ظل التحديات الفكرية المعاصرة.

وفي ختام أعمالها، أصدر المشاركون مجموعة من التوصيات والمخرجات التي أكدت على الرؤية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الشؤون الإسلامية في دعم الفكر الوسطي المعتدل، والتي ألقاها الدكتور محمد مشعل، عضو اللجنة العلمية المنبثقة عن اللجنة التنسيقية المشتركة بين الأزهر ووزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية، أبرزها:

1. الإشادة بجهود الأزهر الشريف ووزارة الشؤون الإسلامية في ترسيخ قيم الاعتدال عبر المنابر الدعوية والبرامج التوعوية والمؤتمرات الدولية.

2. التأكيد على أن الوسطية والاعتدال يمثلان جوهر رسالة الإسلام ومقاصده العليا في تحقيق الرحمة والعدل، وأن تعزيزهما يُعد مشروعًا حضاريًّا يحمي المجتمعات من التطرف والانغلاق.

3. مواجهة التحديات الحديثة للوسطية، وخاصة الخطابات المتطرفة المنتشرة عبر الفضاء الإلكتروني، من خلال تطوير خطاب علمي ودعوي معاصر يقوم على الحوار والعقلانية.

4. تعزيز التعاون المؤسسي بين الأزهر ووزارة الشؤون الإسلامية عبر تبادل الخبرات وتنظيم فعاليات مشتركة تخدم الفكر الوسطي.

5. إطلاق مبادرات توعوية تستهدف الشباب في المدارس والجامعات لترسيخ قيم التسامح والتعايش وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

6. تأسيس منصات رقمية متعددة اللغات لنشر الخطاب الوسطي وتمثيل الإسلام بصورته الصحيحة والمشرقة عالميًا.

