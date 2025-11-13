مرصد الأزهر: عمليات الهدم فى غزة "عقاب جماعي" يهدف إلى خلق واقع احتلالي جديد

كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن أن عمليات الهدم التى يقوم بها جيش الاحتلال فى غزة منذ وقف إطلاق النار يعد "عقابا جماعيا" يهدف إلى خلق واقع احتلالي جديد.



كشفت شبكة "بي بي سي" البريطانية، نقلاً عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن قوات الاحتلال دمرت أكثر من 1500 مبنى في المناطق الواقعة تحت سيطرتها داخل قطاع غزة، خلف ما يُعرف بـ «الخط الأصفر»، وذلك منذ إعلان وقف إطلاق النار.



وأوضحت الشبكة، استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية، أن "أحياءً كاملة سُويت بالأرض خلال أقل من شهر"، مشيرة إلى أن العدد الفعلي للمباني المدمرة قد يكون أكبر من ذلك.

وبينما أكدت مصادر صـ هـ يونية عمليات الهدم، رفضت اتهامات "بي بي سي" بانتهاك شروط الهدنة، مدعيةً أن قواتها تستهدف "البنى التحتية للمقـ ـاومة".



وفي ضوء هذه المعطيات، يؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن الاحتلال يسوّق عمليات الهدم كإجراء عسكري، إلا أن الواقع يكشف أهدافًا أعمق.

وأوضح المرصد أن هذه العمليات تُستخدم لتبرير استهداف البنى التحتية للمدنيين، وخلق مناطق عازلة تُعيد رسم الحدود، بما يرسخ واقعًا احتلاليًا جديدًا.



كما شدد المرصد على أن هذا الهدم يُعدّ، في جوهره، "أداة عقاب جماعي" تهدف إلى كسر إرادة الصمود وتفكيك البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني.