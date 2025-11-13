قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تخصصه بتروكيماويات .. تفاصيل جديدة بواقعة مقتـ.ل مهندس بالإسكندرية
الداخلية توزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمحافظات.. صور
حماس: تسليم جثمان محتجز إسرائيلي في خان يونس الليلة
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. أمين الفتوى يرد
النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز
وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده فوق سفارة سوريا في بريطانيا
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي
الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز
تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
الرئيس السيسي: الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مرصد الأزهر: عمليات الهدم فى غزة "عقاب جماعي" يهدف إلى خلق واقع احتلالي جديد

عمليات الهدم فى غزة
عمليات الهدم فى غزة
شيماء جمال

كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن أن عمليات الهدم التى يقوم بها جيش الاحتلال فى غزة منذ وقف إطلاق النار يعد "عقابا جماعيا" يهدف إلى خلق واقع احتلالي جديد.
 

كشفت شبكة "بي بي سي" البريطانية، نقلاً عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن قوات الاحتلال دمرت أكثر من 1500 مبنى في المناطق الواقعة تحت سيطرتها داخل قطاع غزة، خلف ما يُعرف بـ «الخط الأصفر»، وذلك منذ إعلان وقف إطلاق النار.


وأوضحت الشبكة، استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية، أن "أحياءً كاملة سُويت بالأرض خلال أقل من شهر"، مشيرة إلى أن العدد الفعلي للمباني المدمرة قد يكون أكبر من ذلك. 

وبينما أكدت مصادر صـ هـ يونية عمليات الهدم، رفضت اتهامات "بي بي سي" بانتهاك شروط الهدنة، مدعيةً أن قواتها تستهدف "البنى التحتية للمقـ ـاومة".


وفي ضوء هذه المعطيات، يؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن الاحتلال يسوّق عمليات الهدم كإجراء عسكري، إلا أن الواقع يكشف أهدافًا أعمق. 

وأوضح المرصد أن هذه العمليات تُستخدم لتبرير استهداف البنى التحتية للمدنيين، وخلق مناطق عازلة تُعيد رسم الحدود، بما يرسخ واقعًا احتلاليًا جديدًا.


كما شدد المرصد على أن هذا الهدم يُعدّ، في جوهره، "أداة عقاب جماعي" تهدف إلى كسر إرادة الصمود وتفكيك البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني.

مرصد الأزهر مكافحة التطرف الاحتلال غزة وقف إطلاق النار قوات الاحتلال الخط الأصفر الهدنة انتهاك شروط الهدنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد