صوتنا أمانة.. رمضان عبدالمعز يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالقاهرة الجديدة

أدلى الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، بصوته اليوم في انتخابات مجلس النواب باللجنة الانتخابية في القاهرة الجديدة، وسط أجواء تنظيمية هادئة وتعاون من القائمين على العملية الانتخابية.

رمضان عبد المعز: المشاركة الإيجابية في انتخابات النواب واجب وطني وديني

وأكد الشيخ رمضان عبدالمعز، عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات واجب وطني وديني، مشيرًا إلى أن التصويت أحد أهم صور تحمّل المسؤولية تجاه الوطن.

وقال الشيخ رمضان عبدالمعز "بلدنا تستحق منّا كل خير، وصوتنا أمانة لازم نؤديها ونختار الأصلح لخدمة الناس".

وأضاف الشيخ رمضان عبدالمعز "المشاركة في الانتخابات رسالة محبة للوطن، وتأكيد إننا واقفين مع بعض علشان مصر تفضل أقوى وأجمل".

انتخابات مجلس النواب 2025

وتُجرى الانتخابات تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين بدأت أمس الإثنين، وتنتهي مساء اليوم الثلاثاء، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، قرابة 35 مليون ناخب يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية، فيما يبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون غمار المنافسة بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1316 مرشحا، يتنافسون على 141 مقعدا فرديا بالإضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي الانتخاب بنظام القوائم.

ويترأس مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، لجان الاقتراع الفرعية التي تتوزع على محافظات المرحلة الثانية، حيث ستبدأ عمليات التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء على مدى يومي الاقتراع.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على كافة أطراف العملية الانتخابية، بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية الصادرة عن الهيئة وعلى رأسها فترة "الصمت الدعائي" التي يُمتنع فيها على جميع المرشحين والأحزاب السياسية إجراء أية أعمال دعاية انتخابية، فضلا عن منع أي وجه من أوجه الدعاية أو التأثير على إرادة الناخبين أمام مقار لجان الاقتراع، محذرة من أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر والتي قد تصل إلى إبطال لجنة الاقتراع الفرعية التي تشهد هذا النوع من الخروقات.