هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
وزير الخارجية: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ وتوفر لهم التعليم والخدمات الأساسية
اقتصاد

وزير الخارجية يحذر من تهديدات سد النهضة ويؤكد التزام مصر بالحفاظ على أمنها المائي

الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية
ولاء عبد الكريم

حذر الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية  من أن قضية المياه تمثل "مسألة وجودية" بالنسبة لمصر، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة تهدد الاستقرار الإقليمي وتنتهك قواعد القانون الدولي.

 وأوضح خلال لقائة بغرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن القاهرة تفاوضت بحسن نية لأكثر من عشر سنوات، لكن الجانب الإثيوبي اتخذ خطوات منفردة أضعفت الثقة.

وأكد عبد العاطي أن مصر تتابع التطورات المتعلقة بالنيل الأزرق عن كثب، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها المائية وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

 وقال إن الدولة لا يمكنها القبول بأي ضرر يؤثر على حصتها من مياه النيل التي تمثل شريان الحياة للشعب المصري.

اتفاق قانوني ملزم

وأشار الوزير إلى أن مصر ترى أن الحل يكمن في اتفاق قانوني وملزم حول قواعد الملء والتشغيل، بما يحقق التنمية لإثيوبيا ويحافظ في الوقت نفسه على مصالح مصر والسودان. وأكد أن القاهرة لا تعارض أي مشروع تنموي طالما لا يهدد أمنها المائي.

الوضع في البحر الأحمر

وتناول عبد العاطي في كلمته الوضع في البحر الأحمر، موضحًا أن مصر لن تقبل بأي ترتيبات تمس أمن الدول المطلة على البحر الأحمر أو تمنح امتيازات استراتيجية لدول غير مشاطئة.

عوائد قناة السويس 

 وقال إن المنطقة شهدت خسائر كبيرة في عوائد قناة السويس تجاوزت مليار دولار نتيجة الاضطرابات الأخيرة، مما يستدعي تحركًا دوليًا منسقًا لضمان حرية الملاحة.

دعم الاستقرار في السودان وليبيا

واكد أن مصر مستمرة في دعم الاستقرار في السودان وليبيا والقرن الأفريقي، وتعمل مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين لمنع تفكك الدول ووقف التصعيد في المناطق المضطربة. وأشار إلى أن أمن البحر الأحمر والممرات البحرية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع

امام عاشور

الغندور يفجر مفاجأة بشأن احتراف إمام عاشور بالدوري الأمريكي

لورينزو بوفون

وفاة لورينزو بوفون أحد أعظم حراس المرمى يإيطاليا

محمود البنا

محمود البنا يعلن اعتزاله التحكيم بشكل رسمي

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

