قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يحذر من تهديدات سد النهضة ويؤكد التزام مصر بالحفاظ على أمنها المائي
وزير الخارجية: مصر متمسكة برفض تهجير الفلسطينيين وطرح رؤية شاملة للسلام
نص مرافعة دفاع رمضان صبحي في قضية التزوير.. ماذا قال؟
توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في آخر أيام المرحلة الثانية للانتخابات
موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 .. تعرف عليه
الجامعة العربية والأمم المتحدة تناقشان حقوق المرأة وحماية الطـ.ـفل وقت النزاعات
العربية لحقوق الإنسان: تراجع المخالفات بانتخابات النواب والإقبال كبير
الرئيس السيسي يؤكد اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولى حول إعادة إعمار غزة
الرئيس السيسي: دفع وتيرة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والجزائر
صوتنا أمانة.. رمضان عبدالمعز يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالقاهرة الجديدة
وفاة مواطن بأزمة قلبية داخل لجنة بالخصوص عقب الإدلاء بصوته في انتخابات النواب
رومانيا: اختراق مسيرتين أجواء البلاد على الحدود مع أوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الخارجية: مصر متمسكة برفض تهجير الفلسطينيين وطرح رؤية شاملة للسلام

بدر عبد العاطي
بدر عبد العاطي
ولاء عبد الكريم

جدد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي التأكيد على الموقف المصري الثابت الرافض تمامًا لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه في غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية.

غير قابل للتطبيق

 وأوضح أن هذا المبدأ يمثل خطًا أحمر لمصر، وأن الحل العسكري للصراع غير قابل للتطبيق، مهما كانت الظروف.

مباحثات مكثفة

وقال عبد العاطي خلال لقائه بغرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن مصر بذلت منذ اندلاع التصعيد في غزة جهودًا ضخمة لفتح الممرات الإنسانية وإدخال المساعدات، كما قادت مباحثات مكثفة بالتعاون مع الولايات المتحدة وشركاء دوليين للتوصل إلى وقف إطلاق النار. 

وأكد أن القاهرة تتحرك انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية وحماية المدنيين.

وأشار الوزير إلى أهمية "قمة القاهرة للسلام" التي استضافتها مصر بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، موضحًا أنها مثلت خطوة جوهرية نحو خلق مسار سياسي جاد.

 وتضمنت القمة إطارًا شاملًا من 20 نقطة قدمه الرئيس ترامب، وشمل رفض الضم والتهجير والدعوة لإطلاق عملية سياسية متكاملة.

وأضاف عبد العاطي أن مصر تعمل الآن مع الولايات المتحدة ودول المنطقة لترجمة هذا الزخم إلى خطوات عملية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن 2803 يمثل تطورًا مهمًا نحو تحقيق الاستقرار وإعادة توحيد الضفة وغزة تحت سلطة واحدة.

وشدد الوزير على أن التوصل إلى سلام عادل ودائم يتطلب معالجة الأسباب الجوهرية للصراع، مؤكداً أن مصر ستواصل التحرك سياسيًا ودبلوماسيًا لمنع التصعيد وتوفير حماية للمدنيين، ودعم أي جهد دولي يعيد إطلاق عملية السلام على أسس واضحة ومتفق عليها.

تهجير الشعب الفلسطيني وزير الخارجية غزة غرفة التجارة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

ترشيحاتنا

فرق الرصد الميداني التابعة لائتلاف نزاهة

ائتلاف نزاهة: رصدنا واقعة القبض على 4 أشخاص بحوزتهم كروتا دعائية

حضور نسائي مشرف بالجان نواب الشرقية

حضور نسائي مشرف بلجان انتخابات نواب الشرقية .. صور

توافد المواطنين بكثرة علي لجان انتخابات 2025 في محافظة الشرقية

الشرقية .. توافد المواطنين علي لجان انتخابات مجلس النواب 2025

بالصور

التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه

التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه
التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه
التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه

بمساعدة أبنائه.. عامل في شركة فورد يسرق قطع غيار بملايين الدولارات

فورد
فورد
فورد

شاي القرفة والزنجبيل.. مشروب التريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم

شاي القرفة والزنجبيل… المشروب الذي أصبح تريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم
شاي القرفة والزنجبيل… المشروب الذي أصبح تريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم
شاي القرفة والزنجبيل… المشروب الذي أصبح تريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم

إقبال نسائي على الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية بعين شمس

الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد