وزير الخارجية الألماني: الأمم المتحدة قررت إرسال 4200 شحنة أسبوعيا لقطاع غزة

أكد وزير الخارجية الألماني، أن الأمم المتحدة قررت إرسال 4200 شحنة إنسانية أسبوعيا إلى قطاع غزة، حسبما افادت قناة ” القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم /الثلاثاء/ ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 69 ألفا و775، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170 ألفا و965، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.